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VÔLEI Quartas de final da Superliga Feminina começam nesta segunda-feira; veja programação dos jogos As quatro equipes de melhor campanha na fase inicial têm a vantagem de jogar em casa a partida decisiva

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A fase do mata mata da Superliga Feminina de Vôlei começa nesta segunda-feira. O Sesc Flamengo foi a melhor equipe da etapa de classificação somando 55 pontos. A equipe carioca manteve uma longa sequência de invencibilidade durante boa parte da competição, assegurando a vantagem no chaveamento das quartas-de-final.

Na reta final, o Minas reduziu a diferença e terminou na segunda colocação, com 54 pontos, mantendo a disputa pela ponta acirrada até as últimas rodadas.

As oito vagas para os playoffs foram definidas com um distanciamento claro entre o pelotão da frente e as demais equipes classificadas.

Enquanto os quatro primeiros colocados ultrapassaram a marca dos 45 pontos, garantindo o mando de quadra nas quartas de final, a metade inferior da zona de classificação confirmou sua presença no mata-mata com campanhas mais irregulares, já nas rodadas finais da fase inicial.

Classificação final:

1º - Sesc RJ Flamengo

2º - Gerdau Minas

3º - Osasco São Cristóvão Saúde

4º - Dentil Praia Clube

5º - Sesi Vôlei Bauru

6º - Fluminense

7º - Sancor Vôlei

8º - Batavo Mackenzie

9º - Brasília Vôlei

10º - Paulistano Barueri

11º - Tijuca Vôlei

12º - Renasce Sorocaba

Quartas de final

Jogo 1:

30/3 (Segunda-feira):

Dentil Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru, 18h30 – Ginásio do UTC

Osasco São Cristóvão Saúde x Fluminense, 21h – Ginásio José Liberati

31/3 (Terça-feira):

Batavo Mackenzie x Sesc RJ Flamengo, 18h30 – Clube Mackenzie

Gerdau Minas x Sancor Vôlei, 21h – Arena UniBH

Jogo 2

2/4 (Quinta-feira)

Sesi Vôlei Bauru x Dentil Praia Clube, 18h30 – Arena Paulo Skaf

Fluminense x Osasco São Cristóvão Saúde, 21h – Hebraica

3/04 (Sexta-feira)

Sesc RJ Flamengo x Batavo Mackenzie, 18h30 - Maracanãzinho

Sancor Vôlei x Gerdau Minas, 21h – Ginásio Chico Neto

Jogo 3 (se necessário)

7/4 (Terça-feira)

Dentil Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru, 18h30 – Ginásio do UTC

Osasco São Cristóvão Saúde x Fluminense, 21h – Ginásio José Liberati

8/4 (Quarta-feira)

Sesc RJ Flamengo x Batavo Mackenzie, 18h30 – Maracanãzinho

Gerdau Minas x Sancor Vôlei, 21h – Arena UniBH

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