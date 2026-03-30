Quartas de final da Superliga Feminina começam nesta segunda-feira; veja programação dos jogos
As quatro equipes de melhor campanha na fase inicial têm a vantagem de jogar em casa a partida decisiva
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A fase do mata mata da Superliga Feminina de Vôlei começa nesta segunda-feira. O Sesc Flamengo foi a melhor equipe da etapa de classificação somando 55 pontos. A equipe carioca manteve uma longa sequência de invencibilidade durante boa parte da competição, assegurando a vantagem no chaveamento das quartas-de-final.
Na reta final, o Minas reduziu a diferença e terminou na segunda colocação, com 54 pontos, mantendo a disputa pela ponta acirrada até as últimas rodadas.
As oito vagas para os playoffs foram definidas com um distanciamento claro entre o pelotão da frente e as demais equipes classificadas.
Enquanto os quatro primeiros colocados ultrapassaram a marca dos 45 pontos, garantindo o mando de quadra nas quartas de final, a metade inferior da zona de classificação confirmou sua presença no mata-mata com campanhas mais irregulares, já nas rodadas finais da fase inicial.
Classificação final:
1º - Sesc RJ Flamengo
2º - Gerdau Minas
3º - Osasco São Cristóvão Saúde
4º - Dentil Praia Clube
5º - Sesi Vôlei Bauru
6º - Fluminense
7º - Sancor Vôlei
8º - Batavo Mackenzie
9º - Brasília Vôlei
10º - Paulistano Barueri
11º - Tijuca Vôlei
12º - Renasce Sorocaba
Quartas de final
Jogo 1:
30/3 (Segunda-feira):
Dentil Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru, 18h30 – Ginásio do UTC
Osasco São Cristóvão Saúde x Fluminense, 21h – Ginásio José Liberati
31/3 (Terça-feira):
Batavo Mackenzie x Sesc RJ Flamengo, 18h30 – Clube Mackenzie
Gerdau Minas x Sancor Vôlei, 21h – Arena UniBH
Jogo 2
2/4 (Quinta-feira)
Sesi Vôlei Bauru x Dentil Praia Clube, 18h30 – Arena Paulo Skaf
Fluminense x Osasco São Cristóvão Saúde, 21h – Hebraica
3/04 (Sexta-feira)
Sesc RJ Flamengo x Batavo Mackenzie, 18h30 - Maracanãzinho
Sancor Vôlei x Gerdau Minas, 21h – Ginásio Chico Neto
Jogo 3 (se necessário)
7/4 (Terça-feira)
Dentil Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru, 18h30 – Ginásio do UTC
Osasco São Cristóvão Saúde x Fluminense, 21h – Ginásio José Liberati
8/4 (Quarta-feira)
Sesc RJ Flamengo x Batavo Mackenzie, 18h30 – Maracanãzinho
Gerdau Minas x Sancor Vôlei, 21h – Arena UniBH