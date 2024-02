Quartas de final do Estadual: Náutico x Afogados é antecipado para a sexta (1º)

A- A+

Por determinação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o confronto entre Náutico e Afogados, válido pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, sofreu alteração de data e horário. Agendado anteriormente para acontecer no domingo (3), às 16h30, o duelo agora foi antecipado para a sexta (1º), às 20h. O local segue o mesmo, no estádio dos Aflitos.

A mudança deixa o Náutico com mais tempo de descanso para o compromisso pela Copa do Nordeste, no dia 5 de março, contra o River-PI, às 19h, nos Aflitos. No Estadual, o ganhador do confronto vai pegar o Retrô na semifinal.

Nação, por determinação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o nosso jogo contra o Afogados, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, não será mais disputado no próximo domingo (3). Agora, a partida acontecerá na sexta-feira (1º), às 20h, no estádio dos Aflitos. pic.twitter.com/wizGuumSZw — Náutico (@nauticope) February 26, 2024

