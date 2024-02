A- A+

A primeira fase do Campeonato Pernambucano chegou ao fim, com a definição de todos os classificados para as quartas de final, além dos dois clubes que já avançaram diretamente para as semifinais. Líder, o Sport folga no primeiro mata-mata, assim como o Retrô, que terminou em segundo lugar. Enquanto isso, a disputa eliminatória que abre a corrida rumo ao título da competição terá dois embates. O Náutico, que ficou em terceiro, recebe o Afogados, sexto colocado, nos Aflitos, no dia 2 de março. Já no Arruda, no dia 3 do mesmo mês, o Santa Cruz, em quarto, vai enfrentar em casa o Central, em quinto.

Por ter terminado o topo, o Sport, além de não precisar passar pelas quartas, terá a vantagem de fazer o segundo jogo da semifinal em casa. Assim como o Retrô, vice-líder que também atuará em seus domínios no confronto da volta.

Náutico e Santa Cruz, que ficaram em terceiro e quarto, respectivamente, terão o direito de jogar a partida única das quartas de final como mandante. O vencedor do duelo entre Timbu e Coruja pegará o Retrô na semifinal, enquanto o ganhador da disputa entre o Tricolor e o Central vai encarar na etapa seguinte o Sport.

As semifinais do Pernambucano acontecerão entre os dias 9 e 17 de março. As finais serão nos dias 30 do mesmo mês e 6 de abril. No mata-mata, vale lembrar, a competição passará a ter o recurso do árbitro de vídeo (VAR).

Melhor colocado fora os times que tem divisão acima, o Retrô garantiu também presença na Série D de 2025.

