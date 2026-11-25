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Futebol Quarteto se aproxima de acerto com o Náutico para 2027 Goleiro Renan Bragança, lateral Zeca e atacantes Ronald e Paulinhos são os primeiros nomes que podem desembarcar nos Aflitos

Ainda em processo de reformulação do elenco, o Náutico está próximo de anunciar os primeiros reforços para 2027. Ao menos quatro jogadores já estão em negociação avançada com o clube, com um deles já tendo passado anteriormente pelo clube.

Ex-Inter de Limeira, o goleiro Renan Bragança, de 29 anos, deve retornar aos Aflitos. O jogador teve rápida passagem pelo Náutico em 2024, disputando apenas duas partidas na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta, inclusive, trabalhou justamente com o técnico Bruno Pivetti no Timbu.

Na lateral esquerda, Zeca, ex-Athletic, também é um dos nomes que deve vestir a camisa alvirrubra em 2027. O jogador de 32 anos, que tem passagens também por Santos e Coritiba, tem no currículo a medalha de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

No ataque, Ronald deve trocar o Arruda pelos Aflitos. Sem acerto com o Santa Cruz, seu ex-clube, o jogador deve reforçar o setor ofensivo dos alvirrubros, que também pode ter Paulinho como novidade. O atleta é formado na base do Sport e estava na Juventus-SP.

O Náutico deve se reapresentar no dia 14 de dezembro. O Campeonato Pernambucano, primeiro compromisso do Timbu em 2027, começará entre os dias 2 e 3 de janeiro. Além do Estadual, o clube terá no ano que vem as disputas da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B do Campeonato Brasileiro.

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