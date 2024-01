Quase 200 vitórias e 17 títulos: veja números da carreira de Zagallo na seleção brasileira

A- A+

São poucos os nomes na história que puderam ser jogadores e e treinadores da seleção brasileira. Menos ainda os que garantiram currículos vitoriosos nas duas funções. Zagallo, porém, fez mais: em três funções com a Amarelinha, conquistou quatro Copas do Mundo e outros 13 títulos.

O currículo do lendário ícone da seleção, morto nessa sexta-feira, aos 92 anos, soma quase 200 vitórias enquanto esteve ao lado da seleção. Como jogador, a passagem foi entre 1958 e 1964, período em que o Brasil conquistou suas duas primeiras Copas.

Quando pendurou as chuteiras e trocou de função, passou a "namorar" com a amarelinha desde 1967 — seria o comandante da seleção do tri três anos depois — e só encerraria sua história em 2002, já com os quatro títulos mundiais na bagagem.

Somando os períodos como atleta, treinador e coordenador técnico, Zagallo disputou 290 partidas com a seleção, somando 196 vitórias, 69 empates e 25 derrotas. Um incrível aproveitamento de 75,5%. Uma camisa e um ídolo nascidos um para o outro.

Veja os títulos de Zagallo pela seleção brasileira

Como jogador:

Copa do Mundo FIFA - 1958 e 1962

Taça Oswaldo Cruz - 1958, 1961 e 1962

Taça Bernardo O'Higgins - 1959 e 1961

Taça do Atlântico - 1960

Como técnico:

Copa do Mundo - 1970

Taça Independência - 1972

Copa Umbro - 1995

Torneio Pré-Olímpico: - 1996

Copa América - 1997

Copa das Confederações - 1997

Como coordenador:

Copa do Mundo - 1994

Copa América - 2004

Copa das Confederações - 2005

Veja também

Pré-Temporada Sport, Náutico, Central, Porto e Afogados; confira os resultados dos amistosos deste sábado (06)