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POLÍCIA Quase dez anos após matar a namorada, Oscar Pistorius vive sob liberdade condicional Ex-campeão paralímpico cumpre medidas impostas pela Justiça sul-africana, mantém rotina discreta e segue sob supervisão até 2029

Quase uma década após ser condenado pelo assassinato da namorada, Reeva Steenkamp, o ex-atleta paralímpico Oscar Pistorius tenta reconstruir a vida na África do Sul sob rígidas condições impostas pela Justiça. Em liberdade condicional desde janeiro de 2024, o sul-africano de 39 anos permanece submetido a um programa de reabilitação que inclui acompanhamento para controle da raiva e supervisão das autoridades até 2029.

Conhecido mundialmente como "Blade Runner", Pistorius marcou a história do esporte ao se tornar o primeiro atleta com dupla amputação nas pernas a disputar uma edição dos Jogos Olímpicos, além de conquistar seis medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos.

A carreira, porém, foi interrompida em 2013, quando matou a tiros a namorada, Reeva Steenkamp, dentro de casa, em Pretória, no Dia dos Namorados. Pistorius sempre alegou ter confundido a modelo com um invasor escondido no banheiro, versão rejeitada pela Justiça sul-africana, que o condenou por homicídio.

Vida longe dos holofotes

Após cumprir quase nove anos de prisão, Pistorius passou a viver na residência de seu tio, Arnold Pistorius, no bairro de Waterkloof, em Pretória. O imóvel possui forte esquema de segurança, com muros altos, vigilância privada e cães de guarda.





Segundo a imprensa britânica, o ex-atleta procura manter uma rotina discreta. Deixou a barba crescer, exibe fios grisalhos e costuma usar calças compridas para cobrir as próteses de fibra de carbono, tornando-se menos reconhecível em público.

Apesar da liberdade, Pistorius continua sujeito a uma série de restrições. Ele precisa comunicar deslocamentos às autoridades, participar de programas obrigatórios de reabilitação e controle da raiva e cumprir as condições estabelecidas pela liberdade condicional.

Moradores da região afirmam que sua presença passa quase despercebida.

— Aqui não queremos saber nada dele. É como um fantasma — disse um vizinho ao jornal britânico Daily Mail.

Longe dos contratos milionários de patrocínio que marcaram sua carreira, Pistorius teria encontrado emprego em uma empresa de engenharia de som, embora o cargo exercido não tenha sido divulgado.

O esporte também continua presente em sua rotina. Em 2025, recebeu autorização especial das autoridades para disputar um Ironman 70.3 em Durban, terminando em terceiro lugar em sua categoria. O ex-atleta também foi visto praticando padel.

Segundo a imprensa sul-africana, Pistorius passou a frequentar uma igreja evangélica em Pretória, onde atua como voluntário organizando o estacionamento e servindo café aos frequentadores. Foi nesse ambiente que conheceu Rita Greyling, apontada como sua atual companheira.

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