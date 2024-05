A- A+

A revista francesa France Football, responsável pela premiação da Bola de Ouro, estaria estudando a possibilidade de entregar o prêmio de 2020 ao atacante polonês Robert Lewandowski, segundo o jornal espanhol Sport.

A possibilidade acontece devido a não realização da famosa premiação naquele ano por causa da pandemia de Covid-19.

Outro motivo apontado pelo veículo espanhol vem de uma investigação sobre uma possível pressão do PSG para que Lionel Messi, jogador do clube parisiense na época, recebesse a premiação de 2021. A suspeita estaria preocupando a France Football sobre a sua reputação.

Desse modo, o reconhecimento da vitória de Lewandowski em 2020 diminuiria o impacto negativo na imagem da revista.

Lewandowski em 2020

Atual jogador do Barcelona, Lewandowski pertencia ao Bayern de Munique em 2020. Na temporada 2019/2020, o atacante conquistou números impressionantes com a camisa dos Bávaros. Ao todo, o polonês somou 55 gols em 47 jogos. Além disso, Lewa conquistou a Tríplice Coroa: Champions League, Campeonato Alemão e Copa da Alemanha.

Apesar de não ter recebido a Bola de Ouro, Lewa conquistou o The Best da Fifa, que é uma premiação separada da France Football. O polonês veio a ganhar também a edição seguinte do prêmio da Federação, mas perdeu para Messi na premiação da revista.

Veja também

Basquete Filho de Lebron James frustra sonho do pai: 'Nunca pensei em jogar com ele'