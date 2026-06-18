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Futebol Quatro jogos abrem segunda rodada dos Grupos A e B da Copa do Mundo México e Coreia do Sul fazem o principal confronto do dia, às 22h, em Akron

México e Coreia do Sul foram as seleções responsáveis pelas duas primeiras vitórias na Copa do Mundo de 2026. Agora, apenas uma poderá celebrar uma nova conquista. Afinal, sul-americanos e asiáticos se enfrentam nesta quinta-feira (18), em Akron, às 22h, pelo Grupo A. Outras três partidas completam a abertura da segunda rodada da competição.

Um dos anfitriões do Mundial, o México estreou batendo a África do Sul por 2x0. A Coreia do Sul superou a República Tcheca por 2x1. Mexicanos e sul-coreanos lideram a chave com três pontos, mas com os donos da casa levando vantagem no saldo de gols.

Autor de um dos gols da vitória mexicana, o centroavante Raúl Jiménez marcou seu primeiro gol em mundiais. O jogador não tinha balançado as redes nas outras três edições que disputou, entre 2014 e 2022.

O atleta se tornou também se tornou o segundo maior goleador da seleção, com 47 bolas na rede, superando Jared Borgetti, que tem 46. Ambos estão atrás de Chicharito Hernández, que marcou 52 vezes pelo país.

Na equipe titular, uma das novidades do México pode ser o meia Gilberto Mora. Caso o atleta balance as redes contra a Coreia do Sul, ele será o segundo mais jovem a marcar na competição, aos 17 anos e 248 dias de vida. O recorde ainda segue com Pelé, que fez o primeiro gol em mundiais aos 17 anos e 239 dias de vida.

Na Coreia do Sul, nem mesmo a alegria da vitória deixou o ambiente mais tranquilo. Isso porque os atletas da seleção decidiram boicotar a imprensa do país em solidariedade a Heugn-Min Son.

Vazou um vídeo em que o craque do país recebe ofensas por parte de alguns jornalistas sul-coreanos pelo fato de o atleta ex-Tottenham ter sido liberado do serviço militar obrigatório. O benefício levou em conta o fato de Son ter ajudado a seleção a conquistar a medalha de ouro nos Jogos Asiáticos de 2018. Na Coreia do Sul, é obrigatório todos os homens entre 18 a 28 anos servirem nas forças armadas por 18 a 21 meses. O jogador ficou apenas três semanas.

Demais jogos

Também pelo Grupo A, às 13h, em Atlanta, a República Tcheca enfrenta a África do Sul. Os sul-africanos terão um desfalque importante na sequência do torneio. A Fifa confirmou a suspensão de três jogos para Themba Zwane, expulso na estreia da seleção contra o México.



As outras partidas serão pelo Grupo B. Às 16h, em Los Angeles, a Suíça pega a Bósnia. Mais tarde, às 19h, em Vancouver, o Canadá encara o Catar. Todos da chave estão com um ponto cada.

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