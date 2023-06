A- A+

Futebol Quatro jogos sem tomar gols? Náutico busca repetir marca que não acontece desde 2018 Timbu está três partidas sem ser vazado e, se a defesa não for vencida diante do Confiança, clube atingirá marca que não se repetia há cinco anos

Mais do que a vitória por 2x0 diante do Volta Redonda, nos Aflitos, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico saiu de campo comemorando outro feito: o de chegar ao terceiro jogo consecutivo sem sofrer gols. Marca que, na temporada, só havia acontecido em março, na trajetória contra Salgueiro (2x0), Íbis (4x0) e Maguary (1x0), todos pelo Campeonato Pernambucano. Se a sequência chegar ao quarto confronto com a defesa intacta, os alvirrubros atingiram um feito que não se repete desde 2018.

A última vez que o Náutico ficou quatro jogos consecutivos sem sofrer gols foi há cinco anos. Começou com a vitória por 1x0 diante do Bahia, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste. Em seguida, triunfo pelo mesmo placar contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela Copa do Brasil.

Contra Afogados (Pernambucano) e Botafogo-PB (Nordestão), ambas na Arena de Pernambuco, o Náutico voltou a ganhar por 1x0. A sequência terminou quando o Timbu sofreu dois gols, mas venceu o Salgueiro por 3x2, pelo Estadual.

Parte do sucesso defensivo do Náutico passa pela mudança no esquema tático, com a implantação de três zagueiros (Denilson, Danilo e Rennan Siqueira). Setor que ainda tem Victor Ferraz e Diego Matos nas laterais, além de Jean Mangabeira na cabeça de área. Na visão do técnico Fernando Marchiori, o Timbu está pegando o "espírito" da competição.

“A competição exige isso. Temos atletas diferentes tecnicamente, mas somente isso não basta. Se não entenderem que é preciso ter competitividade, vencendo os duelos, não adianta. Acredito que, pouco a pouco, as coisas vão acontecendo, com o time mentalmente forte”, afirmou.

Além de não sofrer gols contra o Volta Redonda, o Náutico também não foi vazado diante do América-RN e Pouso Alegre. O próximo compromisso da equipe é segunda (12), contra o Confiança, no Batistão. Para o confronto, o Timbu não terá o volante Jean Mangabeira e o atacante Jael, ambos suspensos. Juan Gauto e Júlio, respectivamente, devem ser os substitutos.

Veja também

Futebol Internacional Final da Champions League: Destino finalmente reúne Manchester City e Inter