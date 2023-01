Quatro mortos em acidente de ônibus que transportava equipe juvenil de futebol

A- A+

Quatro pessoas morreram, entre elas três adolescentes de 14 a 17 anos, e outras 29 ficaram feridas na madrugada desta segunda-feira (30) no acidente de um ônibus que transportava uma equipe juvenil de futebol em Minas Gerais, informaram os bombeiros.

O acidente ocorreu quando o veículo que transportava a equipe amadora Esporte Clube Vila Maria Elena caiu de uma ponte de dez metros de altura que atravessa o rio Angu, no município mineiro de Além Paraíba, segundo fontes oficiais do estado. Dentro do ônibus estavam 33 pessoas: 28 adolescentes, quatro adultos da comissão técnica e o motorista, cuja idade e sexo não foram divulgados.

Os sobreviventes que ficaram feridos foram transferidos para o hospital São Salvador, em Além Paraíba, informaram os bombeiros, sem divulgar seu estado.

O Esporte Clube Vila Maria Elena, uma equipe amadora da cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, retornava de um torneio em Ubaporanga, Minas Gerais, quando sofreu o acidente. No fim de semana, o time participou pela primeira vez da Copa Nacional de Base, uma competição que reúne equipes juvenis de diversas categorias.

O clube foi campeão do torneio sub-18 e vice-campeão no sub-15, disse o organizador do evento ao site do Globo Esporte.

Veja também

RACISMO Comissão antiviolência da Espanha punirá torcedores por insultos contra Vini Jr