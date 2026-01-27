A- A+

BRIGA DE TORCIDAS Presos por briga de organizadas antes de clássico na Arena de Pernambuco são soltos; entenda Em nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que eles deverão utilizar "monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira"

A Justiça concedeu liberdade provisória aos quatro homens presos após participarem de uma briga entre torcidas organizadas do Santa Cruz e Sport, no último domingo (25). O caso aconteceu horas antes do clássico entre o Tricolor e o Náutico, pelo Campeonato Pernambucano.

Os homens foram presos ainda no domingo, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Eles passaram por audiência de custódia nessa segunda-feira (26), quando foram liberados provisoriamente. Eles podem responder pelos crimes de provocação de tumulto, associação criminosa, lesão corporal e dano ao patrimônio. As penas somadas passam de 15 anos de reclusão.

Em nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que eles deverão utilizar "monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira". O tribunal revelou, ainda, o nome dos suspeitos. São eles: Andrew Muller Santos da Silva, Carlos Henrique Americo dos Santos, Jefferson Luiz da Silva dos Santos e Gabriel Machado de Almeida.

O tribunal ainda pontuou que o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) pediu pela liberdade provisória dos autuados. Na Consulta Processual do TJPE, consta que o argumento utilizado foi de que "os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar (prisão) do requerente se mostram frágeis e insuficientes, diante de sua natureza extrema e excepcional”.

Além da tornozeleira eletrônica, os homens também estão proibidos, dentre outras determinações, de deixar a cidade onde residem ou comparecer a qualquer evento esportivo.

Relembre o caso

A briga aconteceu horas antes de a bola rolar no Clássico das Emoções, que terminou com goleada do Náutico sobre o Santa Cruz por 4 a 0.

Em vídeos amplamente compartilhados nas redes sociais, é possível ver um grupo de torcedores chegando ao terminal pela rodovia BR-101. Em outro vídeo, dois homens sendo espancados por outro grupo ligado à uniformizada do Santa Cruz, perto de um carro do modelo Fox de cor prata.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, nenhum dos presos tem passagem pelo sistema prisional. Todos usavam camisas do Santa Cruz quando foram detidos.

“Dois torcedores foram bem feridos. O outro ainda está sendo identificado. Eles não registraram ocorrência. Infelizmente, a gente tem essa prática com algumas torcidas organizadas aqui que fazem esse tipo de situação em dias de jogos que, mesmo não tendo relação com o time deles, fazem esse tipo de evento contra outra torcida e acabam levando o revés às vezes”, explicou o delegado Raul Carvalho, titular da Delegacia de Repressão e Intolerância Esportiva, em coletiva realizada nessa segunda-feira (26).

Os suspeitos foram localizados na entrada da Arena de Pernambuco, a cerca de 10 quilômetros do TI Barro. A polícia os encontrou após o cruzamento de imagens do confronto que circularam nas redes sociais. O Grupamento de Ações Táticas Itinerantes (Gati) da Polícia Militar precisou ser acionado. Foram apreendidos barrotes, bastões de ferro e soqueiras.

“Eles [os suspeitos] não confessam o crime, mas as imagens falam por si. O jogo tinha cerca de 13 mil pessoas, um público considerado como médio. Dentro dessa expectativa de público, a polícia faz o planejamento dela. Todo esse planejamento cobre desde as paradas de ônibus e principais corredores, neste caso, que dão acesso à Arena”, destaca Ribeiro.

