Quatro times brigam pelo primeiro lugar geral da Libertadores; veja situação

O desenrolar dos primeiros jogos da última rodada da Libertadores, na terça-feira, afunilou a disputa pela primeira colocação geral da fase de grupos da competição. Agora, apenas três equipes podem tirar o posto do Atlético-MG, que chegou aos 15 pontos ao golear o Caracas por 4 a 0.

O Galo pode ser alcançado pelo Palmeiras, que recebe o San Lorenzo na quinta-feira; pelo River Plate, que recebe o Deportivo Táchira no mesmo dia; ou pelo Talleres, que visita o São Paulo nesta quarta. São as únicas equipes com 13 pontos nesta fase da competição com possibilidade de pontuar em tal patamar. O único com 12, o Peñarol, já completou seus 6 jogos.

O primeiro lugar geral da competição é importante, pois define a equipe que decidirá todos os confrontos em casa, exceto a final, em campo neutro. Vale lembrar que o primeiro critério de desempate na Libertadores é o saldo de gols.





Confira lista completa e classificação pela liderança geral da fase de grupos da Libertadores:

Atlético-MG - 15 pontos em 6 jogos (Saldo de gols: +8)

Palmeiras - 13 pontos em 5 jogos (Saldo de gols: +9)

River Plate - 13 pontos em 5 jogos (Saldo de gols: +7)

Talleres - 13 pontos em 5 jogos (Saldo de gols: +6)

Bolívar - 13 pontos em 6 jogos

Peñarol - 12 pontos em 6 jogos

Fluminense - 11 pontos em 5 jogos

Flamengo - 10 pontos em 6 jogos

The Strongest - 10 pontos em 5 jogos

São Paulo - 10 pontos em 5 jogos

Junior Barranquilla - 10 pontos em 6 jogos

Nacional-URU - 10 pontos em 5 jogos

Botafogo - 10 pontos em 6 jogos

