Luto "Que a dor da perda se transforme em boas lembranças", diz Xuxa sobre morte de Pelé Rainha dos Baixinhos namorou o Rei do Futebol por seis anos na década de 1980. Mensagem nas redes sociais se dirigiu à família do atleta.

Entre as várias personalidades que lamentaram, nesta quinta-feira (29), a morte do Rei Pelé, uma delas se destaca não só por ser também um grande símbolo nacional, mas por ter compartilhado parte da vida com ele: Xuxa.

Nas redes sociais, a "Rainha dos Baixinhos", que manteve, por seis anos, um relacionamento com o craque na década de 1980, escreveu uma mensagem aos familiares do atleta. No texto, ela se refere a Pelé como "Dico", apelido de infância dele.



"Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste e agregados (filhos de coração), netos, sobrinhos, Lucia…e todos que estiveram do lado do Dico, o meu abraço carinhoso e que a dor da perda se transforme em boas lembranças pra ser menos pesado… Márcia, que Deus te dê o colo que vc precisa", publicou, dirigindo-se à viúva, Márcia Aoki, com quem Pelé era casado desde 2016.

Quando os dois começaram a se relacionar, ela tinha 17 anos e ele, 41. Em entrevista recentemente, Xuxa disse que o astro foi o seu "primeiro amor".



