Futebol "Que fique de aprendizado", diz Fabinho, sobre não acesso do Sport em 2023 O volante acredita que a queda de produção do time na reta final do ano tem que ser usada de exemplo para o Leão ter êxito em 2024

Remanescente da última temporada, o volante Fabinho foi o primeiro jogador do elenco do Sport a conversar com a imprensa neste início de pré-temporada. No clube desde meados de 2022, o cabeça de área viu o Leão bater na trave na disputa pelo acesso à Série A nas duas últimas ocasiões. Agora, de contrato renovado, terá mais uma oportunidade de ajudar o Rubro-negro a conquistar o principal objetivo.

O volante acredita que a queda de produção do time na reta final do ano tem que ser usada de exemplo para o Sport ter êxito em 2024. “Esse ano a gente fez uma campanha, assim, realmente impecável. Infelizmente, no momento que tínhamos que sustentar, ali no fim da competição, a gente não conseguiu. Que fique de aprendizado para todo mundo o alerta para que não cometamos os mesmos erros em 2024, para colocarmos o Sport na primeira divisão”, salientou o jogador.

Ainda em relação aos objetivos do clube na temporada, o atleta de 37 anos salientou que o clube terá que estar atento aos imprevistos. Em 2023, por exemplo, além de ver Luciano Juba se transferir para o Bahia, o Sport ainda perdeu Igor Cariús, investigado por esquema de manipulação de jogos do Campeonato Brasileiro.

“Imprevistos acontecem, e não sabemos o momento ou a hora que irá acontecer. Então, temos que estar preparados para estes imprevistos ao longo de 2024, e reagir o mais rápido possível. Não é só no Sport que falo isso, mas no esporte em geral, em todos os clubes”, contou.

