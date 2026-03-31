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FUTEBOL "Que Messi aproveite a Copa do Mundo, caso decida ir", diz técnico da Argentina Scaloni afirmou que Messi começará jogando no próximo compromisso da seleção e destacou que, em relação ao Mundial, a decisão final depende exclusivamente do atleta

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, falou sobre Messi em entrevista coletiva antes do amistoso contra a Zâmbia. O treinador confirmou a presença do camisa 10 entre os titulares e comentou a possibilidade de o craque disputar a Copa do Mundo de 2026, sem garantir sua participação.

Scaloni afirmou que Messi começará jogando no próximo compromisso da seleção e destacou que, em relação ao Mundial, a decisão final depende exclusivamente do atleta.

"Se Messi decide vir à Copa do Mundo, que aproveite, não vou me cansar de dizer isso... logicamente, sabemos que ele compete", afirmou o treinador do selecionado argentino, Lionel Scaloni.

O treinador também abordou a atuação abaixo do esperado da equipe no último jogo, na vitória sobre a Mauritânia, e valorizou a capacidade do grupo de reconhecer o próprio desempenho.





"É um bom sinal que eles tenham percebido que o jogo não foi bom Uma equipe que compete, jogando bem ou mal, sempre passa a sensação de ser um time, e isso foi o que não fizemos naquele dia."

Scaloni ainda destacou a importância da leitura de jogo dos atletas e a necessidade de evolução. "Além de jogar bem, eles são inteligentes e, quando não jogam bem, percebem isso e corrigem."

Por fim, projetou o próximo confronto como um teste para entender se o rendimento anterior foi pontual ou reflexo de um momento da equipe. "O próximo duelo vai nos permitir ver se realmente foi apenas uma partida isolada ou se é algo do momento "

A Argentina enfrenta a Zâmbia nesta terça-feira, às 20h15 (de Brasília), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, fechando o último compromisso da seleção albicelete nesta Data Fifa.

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