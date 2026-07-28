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FUTEBOL Queda de desempenho como mandante acende alerta no Sport Leão venceu apenas três jogos dos 11 que disputou na Ilha do Retiro na competição

Quando o Sport foi colocado como um dos favoritos a subir de divisão na Série B do Campeonato Brasileiro, parte dos prognósticos levava em conta a potencial força do clube atuando na Ilha do Retiro. Passados 11 jogos em casa na competição, a realidade apresentada foi bem diferente.

Campanha

Com três vitórias, sete empates e uma derrota, o Sport tem apenas 48,4% de aproveitamento em casa. Insuficiente para ajudar o time a se manter no G6 que vale vaga no mata-mata do acesso. O Leão é o atual 10º colocado, com 29 pontos.

No primeiro turno, o Sport teve seu pior desempenho como mandante desde que a Série B passou a ser disputada em pontos corridos, em 2006. Foram apenas 15 pontos conquistados em 30 disputados, com três vitórias, seis empates e uma derrota.

A pontuação de 2026 é a mesma registrada pelo Sport em 2010, mas na ocasião o Sport teve nove em casa no primeiro turno. Em 2023, em contrapartida, o Sport teve a melhor campanha como mandante da Segundona, com 83,3% de aproveitamento, somando 25 pontos, com oito vitórias, um empate e uma derrota.

Os números ruins aumentaram a pressão em torno do trabalho do técnico Gilmar Dal Pozzo. Além de não acumular tropeços em casa, o Sport também não anda bem como visitante nos últimos dois meses. O último triunfo do Leão foi no dia 30 de maio, contra o Náutico, por 2x0, na Ilha do Retiro.

“Não tenho redes sociais, mas seria ignorante da minha parte achar que o torcedor está feliz e me aplaudindo. Sei da minha responsabilidade, mas sei das minhas convicções. Não estamos conseguindo transformar o trabalho em resultados. Dos oito gols que tomamos, quatro deles, no mínimo, foram por erros nossos. Isso tem feito a diferença. Se tivéssemos evitado isso, os resultados teriam vindo”, declarou Dal Pozzo.

Sob o comando de Dal Pozzo, o Sport disputou cinco partidas. O Leão estreou perdendo por 1x0 para o Criciúma, no Heriberto Hulse. Depois vieram os empates perante Botafogo-SP (3x3), Operário-PR (2x2), Goiás e Cuiabá (ambos por 1x1).

Resolução

Sport e Cerro Porteño/PAR resolveram o impasse envolvendo a transferência do volante Fabrício Dominguez ao clube paraguaio. Emprestado pelo Leão, o atleta ficará em definitivo no Cerro após a equipe comprar os direitos do jogador. Os rubro-negros receberão R$ 3,7 milhões dos R$ 6,2 milhões totais da venda - o restante (aproximadamente R$ 2,5 milhões) ficará com o Racing/ARG.

Fabrício jogou entre 2024 e 2025 no Sport, com 53 jogos disputados e 10 gols marcados. O atleta ganhou dois títulos do Campeonato Pernambucano e participou há dois da campanha do acesso à Série A.

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