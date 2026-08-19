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futebol Queda de desempenho como mandante preocupa Santa na reta final da Série C Clube tem apenas três vitórias em oito jogos disputados em casa na competição e vem de dois tropeços consecutivos na Arena de Pernambuco

Restando apenas duas rodadas para o término da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, que definirá os oito times que avançam aos dois quadrangulares, etapa que vale o acesso à Série B, o Santa Cruz viu suas chances de classificação esfriarem por conta da queda de desempenho da equipe atuando como mandante. O Tricolor vem de dois tropeços consecutivos em casa, contra Figueirense e Maranhão, ambos por 1x0.

Nos oito jogos que fez como mandante na Série C, o Santa somou apenas três vitórias. O Tricolor derrotou Itabaiana e Ituano, ambos por 1x0, e o Volta Redonda, por 2x0. A equipe empatou em 1x1 com a Ferroviária e perdeu para Amazonas, Ypiranga, Figueirense e Maranhão. O aproveitamento em casa do clube é de 41,6%.

O Santa Cruz é o sétimo colocado da Série C, com 27 pontos. O próximo adversário, o Caxias, é o 10º, com 24. As equipes se enfrentam no sábado (22), na Arena de Pernambuco.

"Será um jogo muito difícil, mas estaremos em casa e precisamos do apoio do torcedor. Temos que unir elenco e torcida para batalharmos juntos em busca da vitória para conseguir a classificação. Será um confronto direto, dentro de uma competição equilibrada. Os jogos em casa têm sido difíceis para muitas equipes, mas estamos trabalhando para corrigir nossos erros e conseguir o resultado", afirmou o zagueiro William Alves.

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