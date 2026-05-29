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futebol Queda para a terceira divisão leva clube alemão a demitir mais de 60 funcionários; ídolo foi cortado Clube alemão tenta reduzir folha salarial após queda para a terceira divisão e perda de cerca de 90% das receitas de televisão

O rebaixamento do Fortuna Düsseldorf para a terceira divisão do futebol alemão desencadeou uma profunda reestruturação financeira no clube. Segundo informações do jornal alemão Bild, a diretoria anunciou a demissão de 67 funcionários apenas dez dias após a confirmação da queda de divisão.

A medida faz parte de um plano de redução de custos que pretende diminuir as despesas com pessoal de sete milhões para três milhões de euros por temporada. Os cortes atingem diferentes setores da instituição, incluindo departamentos inteiros que serão extintos.

Entre os demitidos está uma das figuras mais emblemáticas da história recente do clube: Oliver Fink. Aos 43 anos, o ex-volante e capitão defendeu o Fortuna Düsseldorf entre 2009 e 2022 e, após encerrar a carreira, permaneceu na instituição exercendo diversas funções administrativas.

Fink atuava como embaixador do clube, participava de ações de marketing, projetos sociais, eventos culturais e também fazia a ponte com patrocinadores. Sua saída simboliza o alcance da crise enfrentada pelo Fortuna.

A situação financeira foi agravada pelo planejamento esportivo adotado para a temporada. O elenco foi montado com o objetivo de conquistar o acesso à Bundesliga, principal divisão do futebol alemão. No entanto, o resultado foi justamente o oposto: o clube acabou rebaixado e viu suas receitas despencarem.

De acordo com a publicação, a queda para a terceira divisão representa uma redução de aproximadamente 90% nos valores recebidos pelos direitos de transmissão. Além disso, o Fortuna não havia estruturado contratos adaptados ao cenário de descenso, o que dificultou a venda de jogadores e a geração de receitas extras capazes de amenizar o impacto financeiro.

Em nota enviada ao Bild, a direção reconheceu a gravidade da situação e lamentou os desligamentos.

— Os despedimentos por motivos operacionais eram inevitáveis para nós como clube após a descida. É brutal e dói imenso. O facto de atingir também colegas de longa data e merecedores, que têm o Fortuna no coração, torna tudo ainda mais difícil — afirmou o clube.

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