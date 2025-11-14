A- A+

Sport Com saída de Yuri Romão, entenda cenários para futuro do Sport Novas eleições podem ser convocadas, mas atual vice também pode assumir o cargo

Ao comunicar que vai deixar a cadeira do Executivo do Sport ao fim deste ano, o presidente Yuri Romão deixou claro que sua saída não se trata de uma renúncia, mas, sim, de uma antecipação do período eleitoral. "O novo presidente receberá o bastão da minha mão", declarou ele. Contudo, procurado pela reportagem, o presidente do Conselho Deliberativo, Ademar Rigueira, informou que há possibilidades distintas mediante a saída do atual mandatário.

Primeiramente, o responsável por comandar o Conselho pontuou que Romão ainda não formalizou a saída do clube, e que o cenário pode mudar conforme a decisão do dirigente.

"Não foi formalizado nada. Não sei se Yuri vai renunciar, se ele vai requerer ao Conselho que convoque novas eleições, que antecipe as eleições, também é uma possibilidade. Então, é difícil falar, ter um prognóstico sem saber efetivamente do que ocorrerá no aspecto jurídico", explicou Rigueira.

"A gente precisa saber se vai ser uma renúncia, se o vice-presidente vai renunciar também ou não, se Yuri não vai renunciar e vai pedir para ao Conselho que antecipe o processo eleitoral. Isso vai depender muito dos fatos daqui por diante. Quando as coisas acontecerem num aspecto mais formal é que a gente vai se pronunciar", prosseguiu.

Em caso de renúncia, valerá o estatuto antigo do clube. Com isso, se Romão deixar o Sport após 4 de janeiro, o vice-presidente Raphael Campos ficará responsável pelo cargo até o fim do mandato; se a renúncia vier antes de tal data, uma nova eleição terá que ser realizada no prazo máximo de 15 dias. Assim, o vice assume de forma provisória até o novo presidente tomar posse.

“Ocorrendo a vacância do cargo de Presidente [...] antes de alcançada a metade do mandato, será realizada eleição específica para tal cargo, no prazo máximo de quinze dias, e a substituição pelo Vice-Presidente será provisória, até a posse do eleito, que terá exercício pelo tempo remanescente à conclusão do mandato originário", informa o §1º do artigo 87.

No outro cenário, este dito pelo presidente que será cumprido (sem renúncia), passa a valer o novo estatuto do clube, em vigor desde o início do ano. No entanto, o pleito previsto para acontecer no fim de 2026 seria antecipado, e o candidato eleito será o cabeça do Conselho Administrativo, uma vez que a figura de presidente do Executivo deixa de existir no novo documento.

