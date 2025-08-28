A- A+

Polêmica Quem é a esposa que expôs traição após tumor de Bruno Silva, ex-Botafogo e Fluminense Andressa Marinho também revelou que apanhou do jogador enquanto esteve grávida de seu primeiro filho

O casamento entre Andressa Marinho e Bruno Silva, atualmente no Rio Branco-ES, chegou ao fim no início desta semana, após a esposa expor uma traição do jogador de futebol. Andressa é biomédica e foi companheira do volante durante cerca de oito anos. Eles estavam juntos desde 2017 e tiveram dois filhos no período: Bruno, de cinco anos, e Paolo, de cinco meses.

Em relato ao GLOBO, publicado na semana passada, Bruno Silva admitiu que Andressa foi fundamental em seu tratamento de câncer. O volante afirmou que ela tomou frente de tudo e procurou os especialistas para a realização dos exames o mais rápido possível, possibilitando detectar o tumor logo no começo.

Bruno Silva também afirmou que o pós-operatório foi dolorido e de muito sofrimento, mas Andressa o ajudou em todos os momentos. A biomédica permaneceu ao lado do ex-marido em momentos difíceis, como durante o tratamento contra um câncer que levou a passar por uma cirurgia de amputação parcial do órgão.

— Eu passei uns dois meses em casa que se eu contar ninguém acredita. Com sonda e com dreno, minha esposa me ajudava com tudo. Deus em primeiro lugar e minha mulher em segundo — conta Bruno Silva.

O GLOBO tentou ouvir o jogador sobre as acusações, mas ele não respondeu ao contato da reportagem. Andressa também não quis falar, dizendo-se muito abalada. Ela, inclusive, desativou as redes sociais logo após publicar uma mensagem anunciando a separação e expondo algumas atitudes do atleta.

Na publicação, Andressa afirmou que foi traída diversas vezes durante os oito anos de relacionamento, mas decidiu colocar um ponto final na relação após mais um episódio de infidelidade. Ela afirmou que Bruno Silva foi para "uma zona em Campinas" junto com os colegas do clube, no último sábado, logo após a eliminação do Rio Branco-ES para a Inter de Limeira.

Bruno Silva e Andressa estão juntos desde 2017 e tiveram dois filhos no período: Bruno, de cinco anos, e Paolo, de cinco meses. No texto publicado nas redes sociais, a biomédica também expôs que apanhou do jogador enquanto esteve grávida de seu primogênito.

Veja o que escreveu Andressa Marinho

"SEPARAÇÃO:

Pensei muito em como vir aqui falar sobre isso. Gravei 1 milhão de vídeos, mas decidi que simplesmente vou escrever sobre. Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem LINDO, muitas vezes. Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito.

Há 4 anos, vivíamos um pouco mais tranquilos e tentando pela família, Bruninho e apaixonado por ele, Paolo também. Isso me segurou demais nessa relação doentia. Hoje venho aqui dizer que coloquei um ponto final, decidi recomeçar a vida com os meus filhos, Deus, eu e eles.

Fui uma esposa fiel, dedicada e lutei muito pra que meus filhos fossem criados pelo pai. Fui parceira, leal, amiga. Eu não o abandonei nem mesmo quando ele descobriu que por causa do câncer teria que amputar parcialmente o seu órgão. Eu fui mulher!

Mas ele, ele homem lindo, com um órgão comprometido, foi pra uma zona em Campinas no sábado junto com os colegas do clube. E eu, não preciso disso. Não mereço isso! Seguirei em paz, de cabeça erguida e pra ele? Desejo força, vai precisar."

