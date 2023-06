A- A+

Andrey Santos tem chamado a atenção no mundo, tendo estatísticas destacadas e valorizadas por exemplo por sites de apostas esportivas e especialistas do futebol, como também apresentado no site Futebol na Veia.

Ele é um meio-campista goleador que tem se destacado na Seleção Brasileira durante o Campeonato Sul-Americano Sub-20.

Andrey tem se destacado por sua capacidade de marcar gols, o que é bastante notável para um volante, a posição em que normalmente desempenha um papel mais defensivo.

Sua performance durante o torneio tem sido exemplar, contribuindo significativamente para o sucesso da equipe brasileira.

Vindo do Vasco da Gama, Andrey tem demonstrado um grande potencial que o posiciona como um dos talentos emergentes do futebol brasileiro.

Ele exibe habilidades técnicas impressionantes, combinadas com uma notável visão de jogo e excelente capacidade de finalização.

Além de suas habilidades no campo, Andrey também é conhecido por sua ética de trabalho e dedicação ao esporte.

Ele é um jogador focado, sempre disposto a dar o seu melhor para ajudar a equipe a atingir seus objetivos.

O futuro parece brilhante para Andrey Santos. Com sua performance impressionante no Campeonato Sul-Americano Sub-20, ele está se estabelecendo como um dos jovens talentos mais promissores do futebol brasileiro.

Sua habilidade e dedicação o colocam em uma posição ideal para continuar a se destacar no esporte nos próximos anos.

Qual foi a maior venda da história do Vasco?

O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do país, tem uma longa história de venda de atletas.

A venda de Andrey Santos acabou por colocá-lo no topo das maiores vendas de jogadores da história do clube.

O Vasco oficializou a venda do volante Andrey, de 18 anos, para o Chelsea, da Inglaterra. O negócio foi fechado por 19,8 milhões de euros (R$110 milhões), o que coloca a transação em 22º lugar como a maior venda feita por um clube do futebol brasileiro.

A lista atual de maiores vendas do Vasco inclui nomes de peso.

Paulinho vendido ao Bayern Leverkusen ocupa o segundo lugar da lista com a transação também chegando perto da casa de 20 milhões de euros, seguido por Philippe Coutinho, vendido ao Inter de Milão em 2008 e Douglas Luiz, que foi vendido ao Manchester City em 2017.

Outros nomes importantes na lista incluem Alan Kardec, Alex Teixeira e Souza.

Tais vendas têm contribuído para a regularização e reestruturação da vida financeira do Vasco, junto com a entrada da SAF que ainda é a grande responsável pela recuperação do clube, tendo assumido cerca de R$720 milhões de reais em dividas.

Os torcedores esperam bastante do clube neste ano de 2023, e apesar dos resultados recentes terem oscilado, o clube segue focado em fazer uma grande temporada e chegar forte na disputa de títulos em 2024.

Com o suporte financeiro da 777, é possível sim acreditar que uma nova era está por vir no cenário futebolístico do Brasil.

