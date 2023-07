Quem é Bronny, filho de LeBron que sofreu parada cardíaca durante treino

A- A+

Filho mais velho de LeBron James, LeBron Raymone "Bronny" James Jr., de 18 anos, é um jogador americano de basquete que atua como armador na escola Sierra Canyon School em Chatsworth, Los Angeles, Califórnia. Bronny, que vai defender a USC, Universidade do Sul da Califórnia, pela NCAA, é considerado um dos melhores do país e aposta para o futuro da NBA.

De acordo com o "TMZ", Bronny James sofreu uma parada cardíaca durante um treino de basquete e precisou ser levado às pressas para o hospital após passar mal. Em comunicado, a família do jovem confirmou a ocorrência.

Quem é Bronny James?

Bronny nasceu no dia seis de outubro de 2004, quando LeBron James tinha 19 anos. Quando criança, James Jr. praticava vários esportes, incluindo basquete e futebol, mas seu pai não lhe permitia jogar futebol americano ou hóquei no gelo por questões de segurança. Em 2014, Bronny apresentava momentos de destaque no basquete que chamaram a atenção nacional.

Bronny teve atuações de destaque em torneios e jogos escolares notáveis como o Nike Hoop Summit, o McDonald’s All American Game e o Hoohall Classic e se destacou por ser um bom arremessador, grande leitor do jogo nos dois lados da quadra e um dos melhores defensores de perímetro da classe.

Com 1,91m, Bronny tinha propostas de outras duas universidades e ainda poderia optar por ir direto para o basquete profissional atuando na G League, a liga de desenvolvimento da NBA. Mas escolheu seguir na Califórnia, onde se destacou no ensino médio pela Sierra Canyon High School.

James é considerado um forte arremessador de 3 pontos e defensor, provavelmente jogará minutos significativos para os USC Trojans e pode muito bem ganhar uma vaga na rotação inicial. Ele também é considerado um dos cinco melhores armadores do país e, de acordo com o canal ESPN, é o 19º melhor jogador entre os recrutas das universidades em 2023.

No geral, os especialistas americanos apontam que Bronny pode não ser o talento espetacular igual seu pai LeBron James, mas ele é um jogador completo com um jogo maduro.

