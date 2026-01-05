A- A+

Futebol Quem é Carrie Lawrence, ex-jogadora que se casou com Marta nos EUA Americana conheceu brasileira no Orlando Pride e encerrou a carreira após lesão no joelho

A brasileira Marta Silva, maior nome da história do futebol feminino, oficializou na última sexta-feira o casamento com a ex-jogadora americana Carrie Lawrence. A cerimônia foi realizada de forma discreta, para amigos e familiares, na Flórida, nos Estados Unidos.

Carrie e Marta estão juntas há quatro anos e se conheceram dentro de campo, quando atuaram lado a lado pelo Orlando Pride, equipe da liga profissional feminina dos EUA. A relação se fortaleceu ao longo das temporadas e, desde 2023, as duas vivem juntas na Flórida.

Nascida em Orlando, Carrie Lawrence iniciou a trajetória no futebol ainda na adolescência. No Ensino Médio, defendeu o Florida Kraze, onde chamou atenção pelo desempenho defensivo e pela regularidade. O bom início a levou ao futebol universitário, passo comum na formação de atletas nos Estados Unidos.

Em 2020, foi contratada pelo Orlando Pride como zagueira, alcançando o nível profissional e passando a integrar o mesmo elenco de Marta. A carreira, no entanto, foi interrompida por uma grave lesão no joelho esquerdo, com ruptura de ligamento, que exigiu cirurgia e um longo período de recuperação.

Carrie ficou cerca de um ano e meio afastada dos gramados. Mesmo após tentar retomar a rotina competitiva, decidiu encerrar a carreira em novembro de 2024, aos 27 anos.

Desde a aposentadoria, Carrie Lawrence segue ligada ao futebol, agora fora das quatro linhas. Ela atua em projetos voltados ao recrutamento e desenvolvimento de novas jogadoras, área em que aproveita a experiência adquirida como atleta profissional.

