BASQUETE Quem é Cooper Flagg, primeira escolha do Draft da NBA que impressionou seleção americana Com apenas um ano de universitário, ala atuará pelo Dallas Mavericks na próxima temporada

Não houve surpresas na abertura da primeira noite do Draft 2025 (evento anual de seleção de novos jogadores) da NBA, nesta quarta-feira. O Dallas Mavericks selecionou o ala Cooper Flagg, de 18 anos, como seu mais novo atleta. Um movimento praticamente óbvio desde que obtiveram a primeira escolha da noite, dada a comoção nacional que o jovem fenômeno vinha gerando nos bastidores da liga. Ele usará a camisa 32.

Nascido e criado na pequena e fria Newport, no estado americano de Maine, Flagg é um talento físico desde muito jovem. E que se transformaria num jogador completo, físico e técnico. Aos 14 anos, já tinha 2 metros de altura. Treinava e jogava com atletas mais velhos.

Não à toa, ficou pouquíssimo tempo longe dos holofotes. No segundo ano de ensino médio, já estava estudando e jogando pela Montverde Academy, um dos mais prestigiados colégios entre futuros atletas de basquete. No universitário, se juntou à forte e tradicional Universidade de Duke, pela qual registrou médias de 19,2 pontos, 4,2 assistências, 7,5 rebotes e 1,4 roubos de bola em 37 jogos de sua primeira e provavelmente única temporada.





Ao longo da carreira escolar e universitária, acumulou mais de 15 prêmios e condecorações individuais. Entre eles, prêmios de melhor atleta, melhor defensor, calouro do ano e outros.

Flagg se transformou num jogador altamente versátil com o passar dos anos. É ameaça dentro do garrafão pela altura e força física, bem como fora dele, pelo bom arremesso. Teve 48,1% de aproveitamento nos arremessos de quadra no universitário. Capaz de atuar também como ala-armador, teve números de jogador de perímetro mesmo depois de passar a atuar mais avançado no colegial. Na defesa, é um jogador tático e muito eficiente, capaz de tocos e roubos de bola.

Além dos números e das histórias no colegial e na universidade, o feito que mais chamou atenção foi o período de treinos com a seleção americana, no ano passado. Aos 17 anos, antes mesmo de jogar por Duke, Flagg fez parte de um time que incluía jovens de cerca de 20 anos que enfrentou LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e companhia em Las Vegas, em jogos treinos preparatórios para as Olimpíadas de Paris. Os americanos terminaram com o ouro e Cooper, com um belo vídeo de melhores momentos que o ajudou a chegar aos Mavs.

— Ele parece um baita jogador. Tem 17 anos e está jogando aqui como quase um veterano. Praticamente sem emoções. Foi para quadra e fez seu trabalho. É um bom sinal — elogiou Durant ao jornal Washington Post, na ocasião.

