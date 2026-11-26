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FUTEBOL Quem é DVD, atacante do Vasco preso no CT do clube por suspeita de tentar interferir em depoimentos Justiça do ES também decretou a prisão preventiva de Hayner, lateral do Vila Nova. Os dois são suspeitos de oferecer dinheiro a testemunhas

O atacante David Corrêa da Fonseca, de 31 anos, conhecido como DVD, foi preso na manhã desta quinta-feira (26) no CT Moacyr Barbosa, centro de treinamento do Vasco, no Rio.



Agentes das polícias civis do Rio e do Espírito Santo cumpriram um mandado de prisão preventiva da Justiça capixaba. Por volta das 10h40, o jogador estava a caminho da 14ª DP, no Leblon. Imagens da ação mostram David ainda de regata de treino do Vasco, caminhando com os policiais em direção ao estacionamento.



A juíza Cristina Eller Pimenta Bernardo, da 5ª Vara Criminal da Serra, no Espírito Santo, também decretou a prisão preventiva de Hayner William Monjardim Cordeiro, lateral-direito do Vila Nova. Nos mandados, aos quais O Globo teve acesso, a magistrada afirma que as prisões são necessárias para garantir a ordem pública e, em especial, preservar a produção de provas no processo.



David já respondia à acusação de financiar o tráfico de drogas e integrar uma organização criminosa. O que motivou o mandado desta quinta foi a suspeita de que ele e Hayner ofereceram dinheiro para que testemunhas mudassem seus depoimentos. Segundo a decisão, a juíza levou em conta mensagens que os jogadores trocaram em julho, recuperadas do celular de David, e dois depoimentos prestados à polícia em 6 de novembro.







Um dos depoimentos é da vítima de uma tentativa de homicídio atribuída a outros dois réus no processo. A vítima contou que, durante sua internação, David ofereceu cerca de R$ 5 mil à sua irmã para que a vítima deixasse de acusar um dos réus. A defesa do atacante afirma que, em depoimento anterior, a própria vítima havia negado ter recebido uma oferta de dinheiro do jogador. Os advogados de Hayner sustentam que as conversas de julho não demonstram risco atual às testemunhas.

Em 31 de agosto, policiais fizeram buscas na casa de David e no CT do Vasco durante a Operação A Tropa, que investiga um grupo suspeito de tráfico de drogas e armas. Em 29 de outubro, a mesma juíza negou um primeiro pedido de prisão do atacante e determinou que ele entregasse o passaporte. Na decisão desta quinta-feira, a magistrada apontou as mensagens recuperadas pela perícia e os novos depoimentos como razões para rever a medida.

Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo disse que as prisões fazem parte da segunda fase da operação "A Tropa". Os mandados estão sendo cumpridos nos estados do Rio de Janeiro e de Goiás.

A ação conta com apoio de equipes do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e de policiais civis da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

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