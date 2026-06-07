Quem é Éderson, meia convocado às pressas por Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026

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O volante Ederson foi selecionado pelo técnico Carlo Ancelotti para ocupar a vaga deixada por Wesley, que sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda. Aos 26 anos, o meio-campista tem apenas três partidas pelo Brasil e ganhou destaque no futebol italiano, mais precisamente com a camisa da Atalanta.



Antes do destaque na Europa, o sul-mato-grossense teve passagens pelas categorias de base do Desportivo Brasil e chegou a ter uma rápida experiência no futebol chinês, pelas divisões inferiores do Shandong Luneng. Depois disso, se transferiu para o Cruzeiro, onde apareceu para o cenário nacional.



Pelo clube de Minas Gerais, colecionou algumas convocações para a seleção sub-20 e chamou a atenção do técnico Mano Menezes. Foi o comandante gaúcho que deu as primeiras oportunidades ao atleta no Campeonato Brasileiro de 2018. E ganhou mais espaço no profissional em 2019.



No entanto, em 2020, acionou a Justiça e pediu a rescisão de contrato do clube mineiro alegando pagamentos atrasados em valores que giravam em torno de R$ 2 milhões. As partes entraram em acordo em fevereiro do mesmo ano, e ele foi liberado do vínculo. Foram apenas 27 partidas e dois gols marcados pelo Cruzeiro.



Poucos dias depois, Ederson assinou contrato com o Corinthians, que na época passava por uma grande reformulação com Tiago Nunes E teve um início muito promissor no clube de Itaquera, com três gols anotados nos cinco primeiros jogos, incluindo quartas de final e semifinal do Campeonato Paulista, contra Red Bull Bragantino e Mirassol, respectivamente.





A equipe perdeu a decisão do torneio para o Palmeiras e o meia não conseguiu manter o ritmo no clube paulista. Quando Tiago Nunes foi demitido, Dyego Coelho, que era técnico das categorias de base, optou por levar os garotos Xavier e Roni ao profissional e tirou o espaço do volante da seleção brasileira. Nem mesmo a chegada de Vagner Mancini mudou o cenário. Deixou a equipe com 25 partidas e três gols.



Na temporada seguinte veio a grande virada da carreira. Foi emprestado por uma temporada ao Fortaleza e finalmente deslanchou no profissional. Foram 58 partidas e três gols anotados, sendo titular incontestável na conquista do estadual e na campanha que levou a equipe para a semifinal da Copa do Brasil.



Renovou o contrato no começo de 2022, mas uma cláusula obrigava a devolução imediata caso o time paulista recebesse uma proposta pelo atleta. E foi justamente o que aconteceu no final de janeiro. O Salernitana, que estava na lanterna do Campeonato Italiano, pagou aproximadamente R$ 40 milhões e levou o jogador



Ederson chegou ao modesto clube da cidade de Salerno em fevereiro e rapidamente assumiu o posto de titular. Ele foi peça importante na arrancada das últimas rodadas do campeonato nacional, que salvou a equipe do rebaixamento. Em seis meses, jogou 15 vezes e anotou dois gols.



Em pouco tempo, o volante chamou a atenção de clubes maiores e acertou contrato com a Atalanta na janela seguinte. O clube de Bergamo pagou aproximadamente R$ 85 milhões e adquiriu o jogador Na nova equipe, o casamento deu muito certo e se tornou um dos principais jogadores do time comandado por Gian Piero Gasperini



São quatro temporadas defendendo a equipe italiana e já participou de momentos importantes, como a conquista da Europa League, em 2023/24, derrotando o invicto Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, na grande decisão. Ele também esteve no elenco que participou da Champions League em 2024/25, quando foram eliminados pelo Club Brugge-BEL nos playoffs de oitavas de final



Até o momento, são 180 partidas e 16 gols marcados pela Atalanta No entanto, diversas fontes da Europa apontam um acerto com o Manchester United para a próxima temporada. Segundo o portal The Sun, os valores estão em 39 milhões de libras (aproximadamente R$ 264 milhões), além de bônus por desempenho.



O interesse por Ederson é antigo e o clube o enxerga como um possível substituto de Casemiro, que deixou a equipe após o encerramento da temporada.



Pela seleção brasileira principal, são apenas três jogos e a participação no elenco da Copa América de 2024. Ele ainda não atuou sob o comando de Carlo Ancelotti.

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