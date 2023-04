A- A+

vôlei Quem é Gabi Campos, streamer que foi pedido em casamento pelo ponteiro Douglas Souza Noivo do jogador de vôlei é programador e faz lives jogando Valorant e League of Legends

Campeão olímpico com a seleção brasileira de vôlei em Rio-2016, o ponteiro Douglas Souza pediu, no último domingo, o seu namorado em casamento, que, de prontidão, aceitou. O vídeo do pedido foi divulgado pelo seu noivo Gabi Campos, que, diferentemente do jogador do Farma Conde/São, costuma viver no anonimato.

Completando 26 anos nesta terça-feira (26), Gabi Campos trabalha como programador e faz lives na Twitch jogando jogos como Valorant e League of Legends. Na plataforma de streaming, ele possui 287 seguidores e em seu Instagram, esse número aumenta em quase 10 vezes (são 2455 seguidores), mas não chega nem perto de Douglas Souza, que tem 2,2 milhões de seguidores nas redes.

Douglas Souza e Gabi Campos estão juntos desde 2017. O streamer, inclusive, se declarou após o pedido feito pelo ex-participante da Dança dos Famosos, da TV Globo. "Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Você é o amor da minha vida e quero passar o resto da minha vida do seu lado", escreveu.

Nos comentários do post, celebridades e atletas reagiram ao noivado. A jogadora de volêi da seleção feminina Rosamaria desejou felicidades ao casal. Bruninho, também atleta brasileiro de volêi, reagiu à publicação com emojis de palminhas. A dançarina Lore Improta e a atriz Lívia Lagatto também deixaram elogios na rede social.

Em 2022, Douglas anunciou a aposentadoria da Seleção Brasileira alegando que precisava cuidar da saúde mental. Depois de estourar nas redes sociais durante as Olimpíadas, o atleta concilia o esporte com a vida de influenciador e, inclusive, também faz lives na Twitch jogando Valorant e League of Legends.

