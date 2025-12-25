A- A+

LUTO Quem é Isabelle Marciniak, ginasta brasileira que morreu aos 18 anos Ela foi campeã brasileira da ginástica rítmica e tratava um linfoma de Hodgkin

A ginasta Isabelle Marciniak, de 18 anos, faleceu nesta quarta-feira, no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. A jovem tratava um linfoma de Hodgkin, segundo a Federação Paranaense de Ginástica.

Ela foi campeã brasileira do esporte em 2021 e era considerada uma joia da modalidade. Há três anos, ela foi campeã do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica “Ilona Peuker”, realizado entre 23 e 27 de novembro de 2021, em Florianópolis. Ela foi campeã geral da competição e também conquistou o 1º lugar no aparelho bola e o 2º lugar no aparelho fita.

O velório será realizado nesta quinta, na Capela do Cemitério Jardim Independência, em Araucária.

“Com muito pesar, a Federação Paranaense de Ginástica recebe a notícia do falecimento da ex-ginasta Isabelle Marciniak. Isabelle fez parte da história do Clube Agir, onde construiu conquistas importantes e brilhou em Campeonatos Paranaenses e Brasileiros”, iniciou a nota.

“Entre seus últimos feitos, destaca-se o título de campeã com o trio adulto do Clube Agir, em 2023, resultado de seu comprometimento e espírito de equipe. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas de equipe, treinadores e toda a comunidade da ginástica. Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação. Nossos sentimentos. Descanse em paz”, finalizou o comunicado.

