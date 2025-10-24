A- A+

Tênis Quem é Jaume Munar, adversário de João Fonseca na semifinal do ATP 500 da Basileia Espanhol ocupa a 42ª posição do ranking mundial da ATP

João Fonseca avançou à semifinal do ATP 500 da Basileia, nesta sexta-feira, após o abandono do canadense Denis Shapovalov, quando o brasileiro ganhava o terceiro set por 4/1, após 3/6, 6/3 nas primeiras parciais.



Agora, o tenista de 18 anos enfrentará o espanhol Jaume Munar na próxima fase da competição, neste sábado.

Atualmente, Munar ocupa a 42ª posição do ranking mundial da ATP, a sua melhor colocação foi o 37º lugar no mês passado.

Conhecido por sua consistência e intensidade em quadra, ele começou como um especialista em saibro, mas vem evoluindo notavelmente em quadras duras, onde tem obtido vitórias recentes.

No geral, Munar tem 42 vitórias em quadras duras, e 21 foram conquistadas nesta temporada. No início do mês, o tenista espanhol enfrentou Novak Djokovic no Masters 1000 de Xangai e, apesar da derrota, fez uma partida dura com o número 5 do mundo. O sérvio acabou venceu por 2 sets a 1, parciais 6/3, 5/7 e 6/2.

Jaume Munar também é figura carimbada no Rio Open. Na edição deste ano, ele chegou à final das duplas ao lado de seu companheiro Pedro Martínez, mas acabou sendo derrotado para os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos. No torneio, o espanhol acabou tendo um desentendimento com a torcida e reclamou do barulho na decisão.

Como juvenil, o tenista espanhol ganhou vários títulos e foi vice-campeão juvenil da chave de simples do Torneio de Roland Garros ao perder na final para o russo Andrey Rublev.

No entanto, ele está em busca de seu primeiro título no ATP Tour. Em 2021, Munar chegou à final do ATP de Marbella, mas acabou sendo derrotado por Pablo Carreño.

Veja também