Tênis Quem é Jesper de Jong? Conheça adversário de João Fonseca na estreia do Challenger de Estoril O tenista holandês de 24 anos é o número 93 no ranking da ATP

O brasileiro João Fonseca, 18 anos, já sabe quem será seu próximo rival. O número 65 do ranking da ATP enfrenta nesta quarta-feira o holandês Jesper de Jong, na estreia do Challenger 175 de Estoril, na quadra central do Clube de Tênis do Estoril, em Cascais.

Aos 24 anos, Jesper de Jong é o atual número 93 do mundo. É o primeiro ano que o tenista figura entre os 100 melhores da categoria simples. Em março, ele alcançou o 98° lugar. Desde então, saltou cinco posições.

O holandês se destaca no saibro, mesmo piso do torneio português. Ele possui três títulos de challenger na categoria simples e outros sete nas duplas. Destaque para o primeiro individual, no Challenger de Almaty II, no Cazaquistão, em 2021.

Em 2024, Jong foi o adversário de Carlos Alcaraz na segunda rodada de Roland Garros. Mesmo perdendo, o tenista impactou positivamente o duelo, dando trabalho ao espanhol e ganhando com firmeza o terceiro set. No final, prevaleceu a qualidade de Alcaraz, que venceu o jogo por 3 sets a 1, com parciais 3/6, 4/6, 6/2 e 2/6.

De Jong foi eliminado recentemente no Master 1000 de Madri. Ele caiu no dia 21 de abril, durante as qualificatórias, para o americano Tristan Boyer, por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 e 4/6.

O torneio, que começou no domingo e vai até dia 4 de maio, foi rebaixado para challenger nesta temporada, mas retorna ao posto de ATP no ano que vem.

João Fonseca também se despediu do Masters de Madri nos últimos dias. O brasileiro acabou perdendo para Tommy Paul, 12° no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7(9)/6(7) e 7(7)/6(3), no último sábado. O carioca mostrou personalidade, chegando a ter vantagem no tie-break do primeiro set, mas a ansiedade comprometeu seu desempenho.

Depois de Estoril, João Fonseca joga o Masters 1000 de Roma, entre os dias 7 e 18 de maio. O torneio italiano antecede a estreia do próximo Grand Slam, em Roland Garros, no dia 25 de maio.



