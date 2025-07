Campeão na Itália e 'Legendário': quem é Júlio Sérgio, ex-goleiro que perdeu filho para o câncer

A- A+

Uma tragédia abalou a vida do ex-goleiro Julio Sérgio Bertagnoli, que teve passagens pelo Santos e pela Roma na carreira. No último domingo, ele anunciou nas redes sociais a morte do filho Enzo, de 15 anos, em decorrência de um câncer no cérebro. A notícia comoveu os fãs, que acompanhavam a luta do adolescente contra a doença através das publicações do ex-atleta.

Hoje, aos 46 anos, Julio Sérgio ainda continua atuando no futebol, mas nos bastidores: ele agencia jovens atletas. Nascido em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, ele começou a carreira no Botafogo-SP, mas teve poucas oportunidades no time principal: de 1997 a 2000, entrou em campo em apenas duas partidas. Ele tentou a sorte em outras equipes locais, e no Francana, em 2001, conseguiu engatar uma boa sequência de jogos.

De lá, foi para o Comercial, e chamou a atenção do Santos. Ele ficou no clube por três temporadas, entre 2002 e 2004, e viveu o auge da carreira como jogador no Brasil, ainda que como goleiro reserva Fábio Costa era o titular nos primeiros anos, e Mauro nos dois últimos. Fez parte do elenco que venceu o Brasileirão em 2002 e 2004, e conquistou ainda uma Copa Paulista. Tudo isso ao lado de grandes nomes, como Elano, Diego Ribas e Ricardinho.

Do Santos, ele foi para o América-SP e o Juventude, e terminou a carreira em 2014 como jogador do Comercial. No meio disso, alçou voos mais altos na Itália: defendeu o Lecce na temporada 2011/12, e ficou de 2006 a 2011 na Roma, onde também foi reserva e esteve nos títulos da Taça da Itália (2006/2007 e 200/2008) e da Supertaça (2007/08).

Em 2014, já de volta ao Brasil, ele encerrou a carreira como jogador, com 182 jogos. O próximo passo foi se arriscar como técnico: passou por clubes mais modestos, como CRAC, Linense, Prudentópolis, Olimpia, Marília e Votuperanguense, entre 2015 e 2019. Em 2020 e 2021, foi contratado pelo Coritiba para ser auxiliar nas temporadas na Série B.

Morte do filho

Pelas redes sociais, Julio Sérgio manteve os fãs informados sobre as questões de saúde do filho. No início do mês, publicou um vídeo raspando a cabeça ao lado do adolescente, que realizava sessões de quimioterapia.

Também no início de julho, Julio Sergio fez parte do "Legendários", um retiro secreto masculino ligado a igrejas evangélicas. Ele classificou a experiência como o fim de semana "mais intenso" de sua vida. "Pais, filhos, casamento, relacionamento, respeito, compreensão, perdão, atitude e fé. Reflexões e autoconhecimento de uma maneira emocionante e intensas como eu não havia sentido antes", compartilhou em uma publicação.

No domingo, o Santos prestou homenagem nas redes sociais ao filho do ex-goleiro. "O querido Enzo nos deixou neste domingo, em decorrência de um câncer que vinha enfrentando. Muita força aos familiares e amigos do Enzo. Sintam-se abraçados neste momento tão difícil. A nação santista está com vocês!", publicou o perfil oficial do clube.

