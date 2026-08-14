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Crime Quem é Léo Derik, jogador do Athletico-PR condenado a 13 anos de prisão por estupro Lateral é formado nas categorias de base do Furacão e disputou Copa do Mundo sub-20 pela seleção brasileira

O lateral-esquerdo Léo Derik, do Athletico-PR, foi condenado a 13 anos de prisão por dois crimes de estupro contra a ex-companheira.

A decisão foi tomada na última terça-feira pelo 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Curitiba. O atleta pode recorrer da sentença. A informação foi publicada pela Itatiaia.

Léo Derik, de 21 anos, nasceu em São Paulo e foi formado pelas categorias de base do Athletico-PR. Seu desempenho no Furacão, inclusive, rendeu convocações para a seleção brasileira sub-20 no ano passado.

Ele chegou a disputar a Copa do Mundo da categoria, mas o Brasil sequer passou da fase de grupos, empatando com México e perdendo para Espanha e Marrocos. O lateral atuou nos três jogos.

A estreia no profissional do Furacão aconteceu em janeiro de 2025, no jogo contra o Rio Branco, pelo Campeonato Paranaense.

Em setembro do mesmo ano, marcou seu primeiro e único gol na equipe principal até aqui na vitória por 3 a 2 diante da Chapecoense, na Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, no total, ele disputou 39 partidas pelo clube — 24 foram nesta temporada.

Léo Derik não é titular absoluto do Athletico-PR, que faz boa campanha no Brasileirão, em terceiro lugar. O jogador disputa posição com o argentino Lucas Esquível na lateral esquerda.

Condenação por estupro

Léo Derik foi condenado a 13 anos de prisão por dois crimes de estupro contra uma mulher. De acordo com a publicação da Itatiaia, a Justiça estabeleceu uma pena de seis anos e seis meses de prisão para cada um dos dois crimes pelos quais o jogador foi condenado, totalizando 13 anos. A sentença é de primeira instância e, portanto, ainda pode ser contestada pela defesa do atleta.

Além da pena de prisão, Léo Derik foi condenado a pagar R$ 20 mil de indenização à vítima. O processo tramita em segredo de Justiça, o que restringe o acesso aos detalhes das acusações, aos elementos apresentados durante a ação e à fundamentação integral da sentença.

Athletico-PR se manifesta

Após a divulgação da condenação, o Athletico-PR confirmou ter tomado conhecimento da decisão judicial. O clube afirmou que não comentará o conteúdo do processo e ressaltou que a sentença ainda está sujeita a recurso.

"O Athletico Paranaense tomou conhecimento da decisão judicial envolvendo o atleta Léo Derik. Por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça, o Clube não comentará seu conteúdo nem os fatos nele discutidos. A decisão é de primeira instância e está sujeita a recurso. O Clube não toma parte no processo e respeitará seu regular andamento, observadas as garantias legais aplicáveis até eventual trânsito em julgado", informou o clube, em nota.

O Athletico Paranaense tomou conhecimento da decisão judicial envolvendo o atleta Léo Derik.



Por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça, o Clube não comentará seu conteúdo nem os fatos nele discutidos.



A decisão é de primeira instância e está sujeita à recurso.… pic.twitter.com/fMOtN5l7sP — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 14, 2026

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