A- A+

JOGOS DE INVERNO Quem é Lucas Pinheiro, esquiador que deu ao Brasil a primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno Lucas Pinheiro Braathen foi a sensação da primeira descida do eslalon gigante do esqui alpino de Milão-Cortina, neste sábado, em Bormio

Os brasileiros podem comemorar: o país acaba de conquistar a sua primeira medalha, que também é a primeira da América Latina, nos Jogos Olímpicos de Inverno.

O responsável pelo ouro no slalom gigante do esqui alpino é Lucas Pinheiro Braathen, nascido em Oslo, na Noruega, e filho de mãe brasileira. O atleta de 25 anos representa o país sul-americano no esqui desde 2024.

Com o tempo de 2min25s na final, o brasileiro superou 81 atletas que brigavam pelo título, entre eles o compatriota Giovanni Ongaro. O pódio se soma ao grande momento do brasileiro de 25 anos no esporte.

Pinheiro Braathen é atleta de slalom e slalom gigante, modalidades de esqui alpino em que os profissionais devem passar por uma série de pórticos, dispostos em traçado com curvas e arcos estreitos, podendo atingir até 70 km/h, com curvas maiores e pórticos ainda mais distantes no slalom gigante.

Ele competia pela Noruega até 2023, garantindo cinco vitórias pelo país na Copa do Mundo de Esqui Alpino. No ano passado, fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a ganhar uma prova na competição.

O jovem já trabalhou como modelo e, desde outubro de 2024, é embaixador da Moncler, marca de luxo ítalo-francesa a cargo dos figurinos brasileiros na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Milano Cortina 2026, ocasião em que foi porta-bandeira. Os trajes foram confeccionados em colaboração com o estilista Oskar Metsavaht, da Osklen.

A história do atleta foi contada no documentário Do Meu Jeito (Globoplay). A produção retrata sua virada na carreira após o rompimento com a federação norueguesa. Ele cresceu no país europeu e foi incentivado pelo pai norueguês a praticar esqui.

Na Copa de Esqui, Pinheiro Braathen conquistou o ouro no Slalom em Levi (Finlândia), o prata no Slalom em Wengen (Suíça) e mais duas medalhas de prata no Slalom Gigante em Alta Badia (Itália) e Adelboden (Suíça).

Na vida pessoal, o esquiador namora a atriz Isadora Cruz, protagonista da novela "Coração Acelerado", exibida na TV Globo.

O casal se conheceu em Nova York e está junto desde junho do ano passado. Durante uma transmissão televisiva, Lucas agradeceu o apoio da parceira e desejou um feliz dia dos namorados — o “valentine’s day” é comemorado neste sábado em diversos países do mundo.

Veja também