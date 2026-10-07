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FUTEBOL Quem é Mancuso, acusado de venda de licenças de técnico falsas na Argentina No Brasil, o ex-jogador passou por Flamengo, Palmeiras e Santa Cruz

O ex-volante argentino Mancuso teria vendido a um grupo de jogadores diplomas falsos de técnico. Para adquirir as licenças da ATFA, renomada escola de treinadores da Argentina, os atletas deveriam fazer um depósito de R$ 100 mil e, com isso, estariam aptos a treinar qualquer clube do mundo.

De acordo com o UOL, quatro licenças da ATFA seriam enviadas em até dez dias pelo correio: a A PRO (internacional), a A (profissional) e os certificados B e C (base). Mancuso, inclusive, chegou a citar figuras conhecidas do futebol brasileiro como clientes, entre elas Thiago Silva, Luiz Gustavo, Diego Lugano, Paolo Guerrero, Roberto Carlos, Felipe Melo, Alex de Souza, Petkovic e Paulinho.

Quem é Mancuso

Alejandro Mancuso, de 58 anos, teve a carreira marcada por passagens por grandes clubes, pela seleção argentina e por uma relação de amizade com Diego Maradona. Volante de origem, o argentino ficou conhecido no futebol brasileiro principalmente pelas passagens por Palmeiras e Flamengo.

O ex-jogador, nascido em Buenos Aires, começou no Ferro Carril Oeste e se transferiu ainda em 1988 para o Vélez Sarsfield, clube pelo qual começou a se destacar. Em 1992, foi convocado pela primeira vez para a seleção de seu país. No ano seguinte, integrou o grupo argentino campeão da Copa América.

Do Vélez ao Boca Juniors, do Boca ao Palmeiras. Em 1995, o volante desembarcava pela primeira vez em solo brasileiro. Aqui, inclusive, chegou a ser apontado como um dos atletas mais violentos do país.

No Flamengo, o argentino viveu um dos períodos mais marcantes de sua carreira. Contratado em 1996, Mancuso conquistou o Campeonato Carioca daquele ano de forma invicta. Ao todo, disputou 66 partidas pelo clube, que já se referiu como o maior que defendeu na carreira.

Depois de deixar a equipe carioca, Mancuso passou pelo Independiente, pelo Badajoz, da Espanha, pelo Santa Cruz e pelo Bella Vista, do Uruguai, até encerrar a carreira como jogador em 2000.

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