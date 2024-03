A- A+

BASQUETE Quem é Mãozinha Pereira, reforço do Memphis Grizzlies e segundo brasileiro na temporada da NBA Com passagens por Pinheiros, Fortaleza e Corinthians, ala-pivô de 23 anos assinou contrato temporário na melhor liga de basquete do mundo

A atual temporada da NBA havia começado sem a presença de jogadores brasileiros. Porém, após a contratação do ala Gui Santos pelo Golden State Warriors, chegou a hora de mais um nome entrar na melhor liga de basquete do mundo. O ala-pivô João "Mãozinha" Pereira assinou um contrato de dez dias com o Memphis Grizzlies.

Ele chega à equipe da Conferência Oeste no momento que ela lida com séries de lesões, que a obrigaram a buscar nomes alternativos. O brasileiro estava jogando no Mexico City Capitanes, franquia da G-League (liga de desenvolvimento da NBA), onde acumulava médias de 10,8 pontos e 8,8 rebotes após 24 jogos nesta temporada.

Nascido em agosto de 2000, no Rio de Janeiro, Mãozinha está com 23 anos, tem 2,07 m de altura e pesa cerca de 80,2 kg. No Brasil, atuou em três equipes durante três temporadas diferentes do NBB: Pinheiros (2019/20), Fortaleza (2020/21) e Corinthians (2022/23).

No time cearense, ganhou projeção nacional ao aparecer entre os destaques do elenco. Já no paulista, foi premiado como melhor jogador jovem da liga naquela temporada.

Após começar a atuar nos EUA, o ala-pivô estreou com a camisa da seleção brasileira neste ano, no mês passado, quando foi convocado para as eliminatórias para a AmeriCup. Em uma das partidas, a vitória por 108 a 53 sobre o Paraguai, marcou 12 pontos e pegou sete rebotes.

Agora, Mãozinha se torna o 20º brasileiro a chegar à NBA ao longo de toda a História. Tendo grande facilidade em enterradas, ele participou do concurso deste fundamento no Jogo das Estrelas da G-League nesta temporada.

Os dez dias de contrato com os Grizzlies lhe dão a oportunidade de mostrar serviço e talvez sonhar com um vínculo futuro mais longo. Sua equipe está entre as piores da liga, praticamente eliminada de qualquer chance de ser classificar aos playoffs.

Veja também

Sport Mariano Soso minimiza saída de Lucas Ramon do Sport: "não vai debilitar nosso grupo"