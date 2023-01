A- A+

Rei do Futebol Quem é Márcia Aoki, a viúva de Pelé com quem ele se casou aos 75 anos Empresária, ela o conheceu na década de 80, em uma festa em Nova York; casamento em 2010 foi mantido em sigilo

Márcia Aoki, de 56 anos, viúva de Pelé, era casada com o ex-jogador de futebol desde 2016. Os dois se conheceram nos Estados Unidos. Natural da cidade de Penápolis, em São Paulo, Márcia Aoki foi a terceira esposa de Pelé.

Em 2012, Pelé contou a história de como eles se conheceram — e se reencontraram. Eles estavam juntos já há dois anos, mas se mantinham longe dos holofotes. O casal se conheceu na década de 1980, em uma festa em Nova York, nos Estados Unidos, mas só começaram a namorar em 2010.

Na época, Marcia estudava adminstração na cidade, enquanto o jogador passava férias. Hoje, ela trabalha em uma empresa de importação de suplementos médicos

Em 2010, Marcia se deparou com uma presença ilustre no elevador do prédio aonde morava, em São Paulo. Era Pelé, na época com 75 anos, e se muitos poderiam ficar deslumbrados pelo encontro repentino com o Rei do Futebol, a empresária não se surpreendeu, já que já havia conhecido o ex-jogador quase 30 anos antes, em uma festa em Nova York. Na ocasião, Pelé estava recém-separado, enquanto Marcia ainda estava casada.

Dois anos depois, os dois voltaram a se encontrar no mesmo elevador – e, como a empresária já estava separada, os dois acabaram finalmente se envolvendo: “Eu disse que estava reformando meu apartamento e ela, que já estava separada, me convidou para ver a reforma do dela. A japonesinha, então, me laçou”, disse ele em uma entrevista em 2012.

Nesta mesma entrevista em 2012, Pelé havia dito que ela seria sua última namorada, e assim aconteceu. Em 2016, eles oficializaram a união em uma pequena cerimônia no Guarujá, litoral norte de São Paulo, que teve a presença de 100 convidados (o jogador já havia se casado duas vezes e sido pai de sete filhos).

A primeira esposa de Pelé foi Rosimeri Cholbi. Ela é mãe de Edinho, Jennifer e Kely. A segunda foi Assíria Nascimento, mãe de Joshua e Celeste, que são gêmeos. Nos anos 80, Pelé também teve um relacionamento com a apresentadora Xuxa.

