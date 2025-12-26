A- A+

Negociação Quem é Marcos Faria Lamacchia, enteado de Leila Pereira e que pode comprar a SAF do Vasco Desde 2008, o empresário é sócio-fundador e CEO da Blue Star, uma empresa de consultoria financeira e de investimentos, que fica em São Paulo

O Vasco tem a expectativa de vender a SAF para algum investidor no ano de 2026. De acordo com o site Ge, o presidente do clube carioca, Pedrinho, negocia o controle da Sociedade Anônima do Futebol com Marcos Faria Lamacchia.

Ele é filho de José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira, mandatária do Palmeiras. Marcos Lamacchia é empresário, tem 47 anos, e nasceu do antigo casamento entre José Roberto Lamacchia e Junia Faria, filha do banqueiro Aloysio de Andrade Faria, que chegou a integrar a lista de bilionários da revista Forbes. Aloysio faleceu em 2020.



Formado em Administração de Negócios com especialização em Contabilidade e Direito Empresarial pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, e especializado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Marcos Lamacchia já passou por Eagle Bank, Conglomerado Alfa e Fiesp, além de ter sido diretor da Crefisa entre os anos de 2004 e 2009.



Desde 2008, o empresário é sócio-fundador e CEO da Blue Star, uma empresa de consultoria financeira e de investimentos, que fica em São Paulo. A mãe, Junia, é uma das sócias da empresa.

Marcos Faria Lamacchia tem perfil discreto nas redes sociais e não aparece publicamente com frequência. Ele tem vida financeira independente das empresas do pai e da própria madrasta, Leila Pereira. Marcos construiu carreira sólida no mercado de investimentos.



Atualmente, 30% da SAF do Vasco pertencem ao clube associativo. Outros 31% são da 777 Partners, que adquiriu a fatia em 2022. Os outros 39% estão em disputa em arbitragem. Para a SAF vender essa última parte, será necessária a concretização de um acordo ou uma decisão judicial que favoreça o Vasco.



A Crefisa, presidida por Leila Pereira, fechou um acordo em outubro para emprestar R$ 80 milhões ao Vasco. O dinheiro é destinado para cobrir despesas operacionais do clube, em crise financeira, agravada pela falta de aportes da 777 Partners, depois que a empresa foi afastada do comando da SAF vascaína.

