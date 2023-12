A- A+

Tiro com Arco Quem é Marcus D'Almeida, do Tiro com Arco, eleito o Atleta do Ano em 2023 no Prêmio Brasil Olímpico O desportista de 25 anos já participou de duas Olímpiadas e vai representar a delegação brasileira em Paris-2024

Rio de Janeiro- Poucos esportes olímpicos conseguem fazer parte da rotina do Brasil, que tem uma prevalência maior do futebol, e alguns conseguem ficar mais afastados do grande público como o caso do Tiro com Arco. Entrentanto, se depender de Marcus Vinícius D'almeida, de 25 anos, o esporte pode se popularizar no país.

Ainda muito novo e com um esporte pouco conhecido, Marcus D'Almeida foi eleito o Atleta do Ano (Troféu Rei Pelé) em 2023 pelo Prêmio Brasil Olímpico organizado pelo COB e que foi realizado na última sexta-feira (15).

O "Disparada" teve em 2023 um ano para ficar marcado na sua carreira. Ele conquistou a Copa do Mundo de Tiro com Arco e com esse resultado terminou a temporada como o líder do ranking mundial. Ele também conquistou duas medalhas no Jogos Pan-americanos disputados em Santiago, no Chile.

Com os feitos, Marcus vai para a sua terceira Olímpiada na carreira em Paris-2024. Ele esteve presente nos Jogos do Rio-2016 e Tóquio-2020, mas terá na Europa mais chances de obter medalhas.

Sem tempo para descansar pensando em Paris, Marcus brincou que a conquista do Troféu Rei Pelé que vai ser comemorada com treinos.

"Comemorar treinando, tem que pensar em Paris não tem nada ganho. Mas vou comemorar com minha família, que me apoiou. Levar para o Centro de Treinamento, mostrar para a garotada que está começando. Sonhar é primeiro passo e eu quero que todo mundo que comece no Tiro com Arco sonhe com esse troféu [Atleta do Ano]. É muito importante.

A Folha de Pernambuco acompanhou o Prêmio Brasil Olímpico de 2023 realizado no Rio de Janeiro a convite do Cômite Olímpico Brasileiro (COB).

