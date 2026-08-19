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FUTEBOL Quem é Miguel Carvalho, campeão europeu pela Espanha e ex-Barcelona que vai reforçar a Chapecoense Nascido em Minas Gerais, meia-atacante de 21 anos fez praticamente toda a carreira no exterior e chega por empréstimo do Al-Qadsiah

A Chapecoense acertou a contratação de um jogador brasileiro pouco conhecido no país, mas com uma trajetória construída em algumas das principais escolas do futebol espanhol. Miguel Carvalho, de 21 anos, nasceu em Curvelo, Minas Gerais, passou pelas categorias de base do Barcelona e do Espanyol e foi campeão europeu Sub-19 defendendo a Espanha.

O meia-atacante pertence ao Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, e chega à Chapecoense por empréstimo até dezembro de 2027, segundo a Agência RTI Esporte. O acordo também prevê uma opção de compra dos direitos econômicos. O contrato de Carvalho com o clube saudita vai até junho de 2028.

Fora dos planos do técnico Brendan Rodgers, o jogador havia sido liberado para procurar uma nova equipe nesta janela de transferências.

Brasileiro criado no futebol espanhol

Apesar de ter nascido no Brasil, Carvalho construiu praticamente toda a formação como jogador na Espanha. Naturalizado espanhol, passou pela base do Barcelona antes de seguir para o Espanyol.





Foi no segundo clube catalão que chegou ao futebol profissional. Somando suas participações pelo Espanyol, disputou 65 partidas e marcou quatro gols.

Canhoto, Carvalho atua principalmente como meia-atacante, mas também pode ocupar outras funções no setor ofensivo. Uma de suas principais características é a movimentação entre as linhas, além da qualidade técnica e do passe.

Campeão europeu pela Espanha

A identificação com o país onde cresceu também chegou às seleções. Carvalho optou por representar a Espanha e passou pelas equipes Sub-17, Sub-19 e Sub-21.

O principal título da carreira até agora foi conquistado em 2024. O brasileiro naturalizado espanhol integrou o elenco campeão do Europeu Sub-19. No ano seguinte, chegou à seleção Sub-21 e marcou um gol logo em sua estreia, contra a Noruega.

Passagem pela Arábia Saudita

Em janeiro de 2025, Carvalho deixou o futebol espanhol após ser contratado pelo Al-Qadsiah. Sem conseguir se estabelecer imediatamente no clube saudita, passou a acumular empréstimos.

Um deles foi ao Mérida, da Espanha, onde disputou 16 partidas e marcou um gol. Depois, defendeu o Al-Hazem, da Arábia Saudita, também cedido temporariamente.

O meia retornou ao Al-Qadsiah em julho deste ano, mas não entrou nos planos para a temporada. A ida para a Chapecoense representa, agora, a primeira oportunidade de Carvalho no futebol profissional brasileiro.

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