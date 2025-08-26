A- A+

Quem é Nicki Nicole, cantora argentina apontada como nova namorada de Lamine Yamal

Em meios aos boatos de namoro, o jogador espanhol Lamine Yamal, de 18 anos, compartilhou uma foto com a cantora argentina Nicki Nicole no Instagram. O post, feito nesta segunda-feira (25), aconteceu em comemoração ao aniversário de 25 anos da rapper. Teriam os rumores de um romance entre os dois deixado de ser apenas boatos e se tornado realidade?

Apesar de inesperada, a publicação não surpreendeu os fãs do suposto casal, que se segue há quase um mês. No entanto, o meio-campista do Barcelona se atreveu a compartilhar uma primeira foto com ela, o que foi visto por muitos como símbolo da união.

Quem é Nicki Nicole?

Nicole Denise Cucco, conhecida pelo nome artístico Nicki Nicole, é uma cantora argentina nascida em Rosário, cidade portuária situada há 300 km da capital Buenos Aires. Considerada uma das jovens promessas da cena musical na Argentina, a jovem começou sua carreira em 2019, quando lançou a faixa "Diva". Só no Instagram, ela ultrapassa a marca de 22 milhões de seguidores.



Os rumores sobre um namoro entre Nicki e Yamal começaram em julho de 2025. Os dois se conheceram durante a festa de 18 anos do jogador de futebol. Yamal convidou vários artistas internacionalmente aclamados para a celebração. Entre os presentes estavam a própria Nicki Nicole e o cantor Luck Ra. Dois dias após o primeiro encontro, a rapper compareceu a um jogo do Barcelona. Na ocasião, ela vestiu uma camisa do clube.

Algum tempo depois, a artista retornou ao estádio Camp Nou acompanhado do produtor argentino Bizarrap. No local, o presidente do clube, Joan Laporta, os recebeu e presenteou cada um com uma camisa do time. Embora as especulações tenham crescido, nenhum dos dois confirmou a ligação. Eles saíram da partida juntos no mesmo carro e foram flagrados por paparazzi em diversas ocasiões.

Em agosto, o atleta fretou um avião particular e convidou a cantora para uma viagem a Mônaco. A imprensa espanhola noticiou que eles foram vistos nas ruas do país costeiro. Ao retornarem à Espanha, jornalistas os aguardavam no aeroporto. Até a foto desta segunda, os dois evitavam postar imagens juntos nas redes sociais.

