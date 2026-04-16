A- A+

Tênis Quem é o adversário de João Fonseca nas quartas de final em Munique; veja dia e horário do jogo Ben Shelton será o rival do tenista brasileiro por uma vaga na semifinal da competição

Após a vitória sobre Arthur Rinderknech, o brasileiro João Fonseca volta as quadras amanhã para disputar uma vaga na semifinal do ATP 500 de Munique, sem o horário definido.

O tenista de 19 anos jogará contra o americano Ben Shelton, número 6 do ranking mundial, que derrotou o belga Alexander Blockx por 2 sets a 0, parciais 6/4 e 7/6.

— Vai ser um grande jogo. Para ser honesto, é uma partida que eu estava esperando jogar. Nós somos do entretenimento. Vai ser divertido, os fãs estão ansiosos e vão aproveitar bastante — afirmou Shelton.

Aos 23 anos, Shelton entrou para o Top 100 em novembro de 2022 sem nunca ter viajado para fora dos Estados Unidos. Ele usou o passaporte pela primeira vez e jogou a fase de qualificação em Adelaide-1 somente no ano seguinte, em 2023.

Em 2025, Shelton avançou para as semifinais do Aberto da Austrália e para as quartas de final de Wimbledon, além de se tornar o o mais jovem campeão americano de um Masters 1000 da ATP, em Toronto, desde Roddick, em 2004.

Esses resultados fizeram com que o jovem tenista alcançasse o 5º lugar no ranking mundial, sua melhor posição na carreira, em novembro.

Até o início da competição na Alemanha, o top 6 acumula cerca de R$ 63 milhões em prêmios, tendo conquistado quatro títulos em simples e um nas duplas, sendo o Masters 1000 do Canadá, no ano passado, seu principal feito.

No ATP 500 de Munique, na Alemanha, o tenista de 23 anos e 1,93m foi cabeça de chave e venceu o compatriota Emilio Nava na primeira fase.

Ele é o segundo tenista mais bem colocado no ranking nesta competição, atrás apenas do alemão Alexander Zverev, algoz de João Fonseca no Masters 1000 de Monte Carlo.

Veja também