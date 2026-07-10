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Copa do Mundo Quem é o artilheiro talismã que colocou a Espanha na semifinal da Copa Jogador foi importante na fase eliminatória para o mundial

Mikel Merino teve cinco minutos em campo contra Portugal e marcou o gol da vitória por 1 a 0 que levou a Espanha às quartas de final da Copa do Mundo. Contra a Bélgica, jogou por ainda menos tempo, somente durante quatro minutos, e repetiu a dose para garantir vitória por 2 a 1 e vaga na semifinal, na qual a adversária será a temida França.

"Ele tem muitas virtudes, poderia jogar em qualquer seleção, qualquer equipe. Não há muitos futebolistas como ele", disse o técnico da seleção espanhola, Luis de La Fuente, após a nova atuação decisiva do atacante do Arsenal, campeão inglês na temporada 2025/2026 após um jejum de 22 anos sem erguer a taça.

Aos 30 anos, o talismã espanhol não é titular nem no clube londrino, nem na seleção. Teve seus momentos pelos Gunners, como quando marcou o terceiro gol da inesquecível vitória por 3 a 0 sobre o Real Madrid na Champions League da temporada 2024/2025, mas é vestindo a camisa da Espanha que ele assume grande poder de decisão.

Durante as Eliminatórias para a Copa, já havia dado algumas amostras disso. Marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 sobre a Bulgária e uma no primeiro turno contra o mesmo adversário, além de ter anotado um hat-trick no 6 a 0 sobre a Turquia.

Os números de Merino por clubes estão longe de impressionar. Pelo Arsenal, tem 15 gols e oito assistências em 78 jogos. Na Real Sociedad, clube em que passou a maior parte da carreira, soma 27 gols e 30 assistências em 242 partidas.

Também já defendeu o Osasuna, com o qual contribuiu anotando oito gols e cinco assistências em 67 aparições, e o Newcastle - lá, balançou a rede apenas uma vez e deu um passe para gol em 25 jogos. Teve, ainda, breve passagem pelo Borussia Dortmund, clube do qual se despediu zerado após entrar em campo apenas nove vezes.

"Colhões de ouro" e orgulho do pai

Merino quase ficou fora da Copa do Mundo, pois sofreu uma fratura por estresse no pé direito em janeiro. Foi preciso que ele passasse por cirurgia, e a recuperação o deixou fora de ação por quatro meses.

Ele tem uma forte identificação com Pamplona, sua terra natal, onde ocorrem, justamente neste período de julho, as tradicionais festas de San Fermín, ou São Firmino, em português. A tradição manda que se usem roupas brancas com um lenço vermelho. Durante a celebração, ocorrem os "encierros", em que touros são soltos nas ruas estreitas da capital de Navarra.

Quando foi herói na vitória sobre Portugal, Merino apareceu com o lenço de San Fermín para dar entrevista na zona mista do AT&T Stadium. Em referência a essa identidade cultural, torcedores espanhóis têm o chamado de Merino "Colhões de Touro".

É particular também a celebração do atacante, igualmente ligada às suas origens. Comemorar rodeando a bandeira de escanteio é uma homenagem a seu pai, Ángel Merino, que comemorava exatamente dessa forma.

"Como admiro muito meu pai, meio que roubei a ideia dele. É a minha maneira de homenageá-lo. Dizem que um dia minha avó não estava se sentindo muito bem, e meu pai tinha um jogo naquele dia. Ele disse a ela: 'Não se preocupe, vou marcar um gol e dedicá-lo a você', afirmou Mikel em entrevista recente ao site oficial da Premiere League.

"Aconteceu que ele marcou. Ele correu em direção à bandeirinha de escanteio e, como foi a primeira coisa que viu, deu a volta nela. Foi assim que nasceu a comemoração", concluiu.

Ángel teve carreira mais modesta do que a do filho e não chegou a vestir a camisa da seleção espanhola. Foi relevante, contudo, em clubes como Osasuna e Celta de Vigo.

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