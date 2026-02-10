A- A+

Milão-Cortina Quem é o esquiador chamado de 'verdadeiro perdedor' por Trump e pivô de polêmica nos Jogos Olímpicos Hunter Hess se viu no centro das atenções ao criticar as políticas do governo americano

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina estão apenas em seu quinto dia e já são palco de uma polêmica que envolve a delegação americana e o presidente Donald Trump. O pivô deste episódio é o esquiador de estilo livre Hunter Hess.

Embora ainda não tenha estreado (irá competir no dia 19), o americano chamou atenção no último fim de semana, durante a coletiva de imprensa da equipe de snowboard. O atleta afirmou sentir "emoções mistas" quando perguntado sobre o que significa vestir o uniforme da seleção americana e a bandeira dos Estados Unidos. Ele se referia às políticas do governo de Trump.

- É um pouco difícil. Obviamente há muita coisa acontecendo de que eu não sou muito fã, e acho que muita gente também não é. Só porque estou vestindo a bandeira não significa que represento tudo o que está acontecendo nos EUA - disse Hess:

- Para mim, é mais uma questão de representar meus amigos e minha família em casa, as pessoas que vieram antes de mim e todas as coisas em que acredito e que são boas nos Estados Unidos - continuou.

Seu resposta repercutiu e chegou até o presidente americano, que não escondeu o incômodo. Trump usou sua rede Truth Social para atacar o esquiador:

"Ele é um verdadeiro perdedor, diz que não representa o país nos atuais Jogos Olímpicos de Inverno. Se esse é o caso, não deveria ter tentado entrar para a equipe, e é uma pena que esteja nela. É muito difícil torcer por alguém assim", postou.

As palavras de Trump tiveram efeito de faísca num barril de pólvora. Diversos atletas da delegação americana e até esportistas de outras nacionalidades saíram em defesa de Hess e de seu direito de se expressar.

Futebol na infância e produção de filmes de esqui

Aos 27 anos, Hess tem como especialidade o halfpipe. Já esteve 17 vezes no top-10 de etapas de Copa do Mundo da modalidade e subiu ao pódio quatro ocasiões. Em Mundiais, sua melhor colocação foi um quinto lugar na edição de Engadina, na Suíça, no ano passado. Já nos X Games, conquistou o bronze em 2024 e 2025.

O americano de Oregon pratica esqui desde os três anos de idade. Mas sua primeira paixão foi o futebol, que acabou trocando ainda jovem para se dedicar ao esporte de neve.

Embora seja membro da equipe americana de esqui estilo livre há dez anos, irá estrear em Olimpíadas de Inverno. Em 2022, ele se lesionou meses antes das eliminatórias para a edição de Pequim e precisou adiar o sonho.

Outra paixão é o audiovisual. Ao lado do companheiro de equipe Alex Hall, Hess criou a Magma, uma série de filmes que acompanha os esquiadores ao redor do mundo. O projeto faz muito sucesso entre os atletas do esporte.

Após toda a repercussão do caso, Hess usou sua conta no Instagram para agradecer a solidariedade. Ele fez questão de ressaltar que ama seu país, "mas há sempre coisas que podem ser melhores".

"Eu amo meu país Estados Unidos. Há tanta coisa de bom na América, mas há sempre coisas que poderiam ser melhores. Uma das muitas coisas que tornam este país tão incrível é termos o direito e a liberdade de apontar isso. A melhor parte das Olimpíadas é que une as pessoas, e quando tantos de nós estamos divididos precisamos disso mais do que nunca. Mal posso esperar para representar o Time USA na próxima semana quando eu competir. Obrigado a todos pelo suporte", escreveu o esquiador.

