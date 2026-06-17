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BRASIL Quem é o ex-NBA que seria alvo de plano de emboscada "com droga" de Vorcaro Ronald Fred Seikaly, alvo da Turma, grupo criminoso liderado por Vorcaro, tem uma filha com ex-namorada do dono do Master, Martha Graeff

Diálogos interceptados pela Polícia Federal (PF) apontam que o dono Banco Master, Daniel Vorcaro, planejou uma emboscada para se vingar do DJ e ex-jogador da NBA Ronald Fred Seikaly. O alvo do plano que começou a ser executado pela chamada Turma, grupo criminoso pago por Vorcaro para intimidar e espionar desafetos, teve um relacionamento com Martha Graeff, namorada do banqueiro à época e com quem ela tem uma filha.

Conhecido como Rony Seikaly, o atleta atua no momento como DJ e se descreve como produtor de House Music no Instagram. "Haverá pessoas que duvidarão da sua jornada, paixão e desejo. Seguir em frente é o que acabará por definir você!", escreveu ele na descrição do Instagram, onde é seguido por 152 mil pessoas. Nascido em 1965 em Beirute, no Líbano, ele jogou pelo New Jersey Nets, Golden State Warriors e Orlando Magic ao longo dos anos 90. Ele começou a carreira na NBA no Miami Heat em 1989.

Vorcaro chegou a cogitar um plano que envolveria o uso de drogas contra Seikaly, que jogou na liga americana de basquete de 1988 a 1999. O empresário também citou pressão da polícia e da milícia. Os integrantes da Turma, usando o login de uma servidora do Ministério Público Federal, chegaram a produzir um ofício falso à Interpol para buscar informações sobre Seikaly.





Milhões para o plano

As conversas ocorreram em outubro de 2024, entre Daniel Vorcaro e Luiz Phillipi Mourão, conhecido também como Sicário e que se matou na prisão. Nos diálogos interceptados pela PF, Vorcaro sugeriu simular um incidente envolvendo drogas e disse que investiria até R$ 10 milhões, alegando que seria para “ensinar que com filho não se mexe”. O relatório da PF, no entanto, não esclarece sobre o que exatamente Vorcaro estava falando.

Outra possibilidade seria atrair o DJ para o Brasil e submetê-lo à “pressão da milícia e da polícia”. A Turma usou informações sigilosas de sistemas internos da Polícia Federal e do Ministério Público Federal para coletar dados sobre Seikaly, como buscas no sistema de controle migratório.

Nas mensagens, Vorcaro pediu para envolver no plano uma pessoa a quem se referiu como “amigo da Interpol”. As investigações, contudo, não conseguiram identificar quem seria esse contato do grupo no órgão internacional.

Em uma das conversas, em outubro de 2024, Luiz Phillipi Mourão levanta a possibilidade de atrair Seikaly para o Brasil, para atuar como DJ. E Vorcaro encaminha as mensagens que recebeu:

"Pressão milícia e polícia. Mas acho que a pressão da Interpol vai assustar mais”.

Numa das mensagens, Vorcaro fala sobre a importância do tema para ele:

“Vou por 10MM (milhões) na mesa fora os custos para dar uma lição nesse cara e ensinar que com filho não se mexe”.

Em outra conversa, de 30 de outubro de 2024, o ex-delegado da Polícia Federal e integrante da Turma Marilson Roseno Silva relata que passaria mais informações para um dos agentes pagos por Vorcaro, indicando que seria uma demanda “para o CEO do banco” e que seria interessante “dar um pulão nele” quando chegasse ao Brasil.

Silva é um policial federal aposentado apontado pelas investigações como a liderança operacional da Turma.

Segundo a PF, Silva integrava o núcleo de “intimidação e obstrução da Justiça”, sendo responsável por coordenar ações agressivas contra desafetos do ex-banqueiro, o que incluía o planejamento de atentados e o monitoramento de inquéritos sigilosos mediante consultas indevidas nos sistemas da corporação.

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