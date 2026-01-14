A- A+

FÓRMULA 1 Quem é o ex-piloto brasileiro da Fórmula 1 preso nos EUA por agressão Veterano da categoria máxima do automobilismo, amazonense foi detido após confusão em evento de kart envolvendo o filho

O ex-piloto brasileiro de Fórmula 1 Antônio Pizzonia foi preso no sábado (10), nos Estados Unidos, sob acusação de agressão com lesão corporal. A informação consta em um relatório policial divulgado pelo portal Montgomery County Police Reporter, que detalha o episódio ocorrido durante um evento de kart.

De acordo com o registro, a confusão começou enquanto Pizzonia acompanhava o filho, Antônio Pizzonia Neto, em uma competição. O jovem piloto se desentendeu com o pai de outro competidor, e a discussão escalou rapidamente. Segundo o relato policial, o ex-piloto da F1 interveio e agrediu o homem com um soco e, em seguida, com uma voadora.

Passagem pela Fórmula 1 e episódios anteriores

Antônio Pizzonia tem trajetória conhecida no automobilismo internacional. Ele disputou 20 Grandes Prêmios da Fórmula 1 entre 2003 e 2005, período em que correu por duas equipes: Jaguar e Williams. Apesar de não ter alcançado pódios, consolidou-se como um dos nomes brasileiros que integraram o grid da categoria no início dos anos 2000.





O episódio nos Estados Unidos não é a primeira vez em que o ex-piloto se envolve em polêmica fora das pistas. Em 2017, vídeos divulgados nas redes sociais mostraram sua então esposa, a blogueira Bárbara Balbeque, pedindo socorro enquanto o casal circulava de carro pela região Centro-Sul de Manaus. As imagens tiveram ampla repercussão nacional, mas o caso não resultou em condenação judicial contra Pizzonia.

