Quem é o favorito para ser campeão da Premier League? Veja o caminho de cada time na reta final

A Premier League 2023/2024 chega em seu momento mais decisivo da temporada. Restam seis rodadas para o final da competição e três times estão brigando pelo título: Manchester City, Arsenal e Liverpool. As equipes estão separadas por apenas dois pontos na tabela de classificação e cada jogo é uma decisão.

Curiosamente, os três times foram eliminados das competições europeias nesta semana - Arsenal e City saíram da Champions, enquanto o Liverpool caiu na Europa League - e agora podem dar toda as suas atenções para a disputa do título da Premier League. Mas quem deve ter a vida mais fácil? O GLOBO mostra como vai ser a reta final para cada um dos três líderes da competição.

MANCHESTER CITY

Atual campeão inglês, o Manchester City vai precisar virar a página na temporada. Eliminado pelo Real Madrid, nos pênaltis, nas quartas de final da Champions League, a equipe terá tempo de sobra para levantar a poeira e dar a volta por cima em busca do quinto título de Premier League na 'Era Guardiola'.

Líder com 73 pontos, o City tem uma tabela considerada um pouco mais 'acessível' que os seus rivais na disputa pelo título inglês. O time de Pep Guardiola terá três partidas contra adversários que, atualmente, brigam na parte de baixo da tabela (Forest, Wolverhampton e Fulham), e outras duas contra times de meio de tabela (Brighton e West Ham), e somente uma partida contra um time da parte de cima (Tottenham).

— O favoritismo ainda aumenta para o Manchester City quando se leva em conta os jogos restantes. O City tem a tabela mais fácil. A missão mais complicada é bater o Tottenham na casa dos Spurs (lugar em que os Citizens não têm bom retrospecto). Um resultado positivo neste jogo, na minha opinião, praticamente sela o título inglês por parte de Guardiola e companhia — destaca João Vitor Castanheira, editor-chefe do 'Premier League Brasil'.

No entanto, neste final de semana, o Manchester City entra em campo pela semifinal da Copa da Inglaterra, contra o Chelsea. Na Premier League, o City volta a jogar apenas na próxima quinta-feira, dia 25, contra o Brighton, fora de casa.

ARSENAL

Depois de liderar boa parte da última edição da Premier League e perder o título para o Manchester City, o Arsenal tenta reescrever a história e dar um novo final feliz nesta temporada. Na segunda colocação com 71 pontos, os Gunners foram eliminados pelo Bayern de Munique na Champions League, e agora só resta o Campeonato Inglês como grande objetivo.

Dos três times que estão na briga pelo título, o Arsenal é o que tem mais jogos em casa, três ao todo, mas também é o que terá os jogos mais complicados. Os Gunners vão encarar três confrontos de big-six — como é chamado o grupo dos seis times mais poderosos da Inglaterra — sendo dois deles fora de casa.

O Arsenal estava na liderança da Premier League até a rodada passada, quando foi derrotado pelo Aston Villa, em casa, por 2 a 0, e viu novamente o Manchester City tomar a sua frente.

— Estou totalmente focado nos jogos que temos pela frente, faltando seis jogos. Estamos um jogo atrás do City e vamos tentar de verdade. O contexto é claro. Se vencermos, estaremos no topo da liga. Esse é o contexto, não precisamos de mais nada para estar motivados ou para jogar com a mente limpa e o um propósito muito claro — disse Mikel Arteta, técnico do Arsenal, em coletiva de imprensa.

LIVERPOOL

Na última temporada de Jürgen Klopp no comando da equipe, o Liverpool tem a Premier League como a última dança do técnico. Apesar de ter conquistado a Copa da Liga, o título inglês seria a coroação de uma era vitoriosa do Liverpool sob a batuta do treinador alemão.

O Liverpool teve a chance de assumir a liderança da Premier League na última rodada, mas foi derrotado pelo Crystal Palace em casa. A derrota deixou os Reds dois pontos atrás do City, na terceira colocação. Nas rodadas finais, o Liverpool terá três jogos em casa e três jogos fora, sendo um deles o clássico da cidade frente ao Everton.

— Não acredito que exista algum caminho mais fácil que o outro. Até porque vimos recentemente o Liverpool tropeçando em casa para o Crystal Palace, por exemplo. Assim como o Arsenal para o Aston Villa. Há que entrar ligado em cada jogo, não só nos clássicos nesta reta final — afirmou Julio Velasco, jornalista especialista em Premier League e dono da página 'PL da Depressão' nas redes sociais.



A equipe que pode decidir a Premier League não está na briga pelo título. O Tottenham é o denominador comum entre os postulantes a conquistar o troféu do Campeonato Inglês, já que enfrenta os três primeiros colocados nesta reta final.

Em casa, os Spurs recebem Manchester City e Arsenal em Londres, e visita o Liverpool. Nos jogos do primeiro turno, o time de Ange Postecoglou não perdeu para nenhum dos rivais que brigam pelo título. O Tottenham venceu o Liverpool por 2 a 1, e empatou com Arsenal, em 2 a 2, e com o City, em 3 a 3.

— Por curiosidade o Tottenham vai enfrentar os três candidatos ao título e, talvez, os Spurs sejam aquela ponta de esperança pro Arsenal e Liverpool (para tirar pontos). Já que os jogos contra o City costumam ser sempre bem frenéticos — finaliza Julio.

