A- A+

PATERNIDADE Quem é o filho de Robinho, jogador da base do Santos que treinou faltas com Neymar Adolescente está no clube alvinegro há três anos e fez sua estreia no profissional no dia 10 de julho

O filho do ex-jogador Robinho tem dado o que falar nas redes sociais, desde a última segunda-feira (14), após ser filmado treinando faltas com Neymar, no centro de treinamento do Santos.

O atacante, que integra a base santista, chamou a atenção dos torcedores do time pelo desempenho durante o treino de bola parada. Robinho Júnior tem 17 anos e está no clube alvinegro desde maio de 2022.

Copa do Mundo: governo espanhol reúne del Bosque, Xavi, Iniesta e Piqué para planejar torneio de 2030

Quem é o filho de Robinho?

Robson de Souza Júnior, mais conhecido pelos apelidos Robinho Júnior ou Juninho, nasceu em 17 de dezembro de 2007. Ele é filho de Robinho com Vivian Guglielmetti Junes. Atualmente, ele tem 17 anos e atua como atacante no Santos.

Apadrinhado por Neymar, o adolescente se formou nas categorias de base do clube e fez sua estreia no time principal do Santos na última quinta-feira (10), em um amistoso do Peixe contra a Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo.

O primeiro contrato profissional de Robinho com o time da Vila Belmiro foi firmado em 2024. O vínculo do garoto com o clube alvinegro vai até 2027, e a multa rescisória é de R$ 297 milhões.



Veja também