A- A+

FUTEBOL Quem é o filho de Ronaldinho Gaúcho que já treina entre os profissionais do Barcelona? João Mendes, de 19 anos, treinou com os profissionais e chamou a atenção do técnico Xavi

João Mendes, de 19 anos, filho de do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, é atleta sub-19 do time catalão de futebol Barcelona. O atleta, que apesar de fazer parte da base, já treina com os jogadores do time principal e chama a atenção do técnico Xavi.

Nesta quinta-feira, ele e outros jovens integraram as atividades devido à ausência de parte do elenco que viajou para fazer parte das respectivas seleções na data Fifa. João chegou ao time no início de 2023 e está em seu último ano na categoria. Antes, o centroavante teve passagens pela base do Cruzeiro, no Brasil.

Nesta fase da carreira de João, os times sub-19 disputam a Divisão de Honra, principal competição de base da Espanha. Em abril de 2023, ele fez sua estreia na equipe Juvenil B do Barcelona. Ao contrário de seu pai, o jovem é canhoto e atua mais perto da trave, enquanto Ronaldinho funcionava mais como um meia de criação.





Antes de ser contratado para a base dos culés, João passou por um período de testes. Ele chegou a Espanha após ser dispensado do Cruzeiro. O jornal espanhol Olé publicou que muitos torcedores acreditam que ele ainda não “tenha a mesma magia de seu pai ou um nível particularmente elevado”, mas o atleta tem um bom desempenho nas partidas.

Nas redes sociais, o jogador posta alguns registros das partidas que joga e de momentos com a família e namorada, Giovanna Buscacio.

Veja também

EX-JOGADOR Assim como Daniel Alves, Robinho poderá deixar a prisão com pagamento de fiança? Entenda