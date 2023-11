A- A+

Futebol Quem é Rodrigo José Pereira de Lima, juiz pernambucano elogiado após apitar Flamengo x Palmeiras Treinador português elogiou a atuação do profissional, que trabalhou no duelo vencido pelos cariocas por 3x0

Acostumado a reclamar da arbitragem, o técnico Abel Ferreira fez o contrário após a partida contra o Flamengo, na última quarta-feira, no Maracanã. Apesar de ter terminado a partida com um jogador a menos, o treinador português elogiou a atuação do pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, que apitou o jogo.

"Gosto muito desse árbitro. Para mim, é o árbitro que tem melhor forma no futebol brasileiro, não tem medo de apitar, seja onde for, o que tiver que ser. Acho que quem manda, tem que olhar para os mais novos, para aqueles que tem coragem de sair daquele circuito que existe. Na minha opinião, é uma excelente arbitragem. Valorizar isso"disse o treinador em entrevista coletiva.

Árbitro desde 2021, Rodrigo José começou sua carreira no empate em 1 a 1 entre ABC e Ceará, pela Copa do Nordeste. No mesmo ano, alternou em jogos da Série C e B, mas não chegou a apitar uma partida da primeira divisão — ele foi o quarto árbitro em quatro jogos do Sport naquela edição da competição.

Aos 36 anos, Rodrigo José estreou na Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado, no empate entre Flamengo e Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 37ª rodada. Contudo, ele apitou alguns jogos importantes da segunda divisão neste ano, incluíndo o confronto entre Sport e Vasco, que terminou precocemente após invasão de campo da torcida rubro-negra.

Nesta temporada, Rodrigo começou a ter mais espaço na escala dos árbitros e passou a apitar mais jogos da primeira divisão nacional. Até aqui, são 22 partidas e ele já está escalado para comandar a partida entre Grêmio e Corinthians, na próxima rodada. O juiz pernambucano também foi responsável por conduzir partidas importantes da Copa do Brasil e Série B e C em 2023.

Rodrigo José Pereira de Lima apitou outros dois jogos do alviverde paulista nesta temporada. O primeiro foi o empate sem gols com o Internacional, no Beira-Rio, e o outro, a vitória do vice-líder da competição sobre o Bahia, no Allianz Parque.

Jogos do Brasileirão de 2023 em que o árbitro foi Rodrigo José

Flamengo 3 x 0 Coritiba

Internacional 1 X 0 Goiás

Vasco da Gama 0 X 1 Santos

Coritiba 1 X 2 Atlético Mineiro

Fluminense 2 X 1 Bragantino

Atlético Mineiro 0 X 1 Corinthians

Internacional 0 X 0 Palmeiras

Flamengo 1 X 1 América-MG

Fluminense 1 X 0 Santos

São Paulo 0 X 2 Atlético Mineiro

Grêmio 2 X 1 Fluminense

América-MG 2 X 1 São Paulo

Fortaleza 2 X 1 Corinthians

Atlético Mineiro 1 X 0 Cuiabá

Cuiabá 0 X 0 Cruzeiro

Goiás 2 x 0 São Paulo

Bahia 2 X 0 Fortaleza

Grêmio 3 X 2 Flamengo

Palmeiras 1 X 0 Bahia

Goiás 0 X 2 Bragantino

América-MG 1 X 1 Atlético Mineiro

Flamengo 3 X 0 Palmeiras

