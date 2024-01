Quem é o lutador que perdeu movimentos das pernas e de um braço após sofrer lesão em treino

A- A+

Na última quinta-feira, o lutador irlandês Ryan Curtis foi internado em uma UTI, após sofrer uma fratura nas costas e no pescoço, e deslocar a coluna, enquanto realizava um treino. Por essa razão, ele se encontra sem os movimentos das duas pernas e do braço esquerdo, e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

A lesão de Curtis foi considerada a mais grave possível nesta região do corpo, e ainda incluiu um trauma na medula espinhal. Não há tempo certo para que o atleta se recupere deste problema, mas a internação deve durar pelo menos cinco meses.

Apelidado de "Chaos" — "caos", em inglês —, Ryan Curtis é lutador profissional de MMA desde 2015 e já passou pelo Bellator. Aos 31 anos de idade, seu cartel de lutas inclui seis vitórias e quatro derrotas. Com 1,68 m e 56 kg, ele é da categoria peso-mosca. Além disso, é considerado um dos maiores "showmen" da Irlanda.

Alguns nomes famosos das lutas vem dando apoio público a Curtis, e pedindo que ajudem o lutador e sua família neste momento. Uma delas é a norte-irlandesa Leah McCourt, que foi a primeira a dar as informações conhecidas sobre o estado de saúde do amigo. Contudo, ela disse ter pouco acesso a ele neste momento.

O astro irlandês Connor McGregor também se pronunciou nas redes sociais, em apoio a Curtis, e doou 31.800 dólares (cerca de R$ 155 mil) para contribuir com seu tratamento.

Uma página foi criada para fazer uma "vaquinha virtual" para o lutador irlandês, conforme divulgou McCourt no sábado (13). No momento de publicação desta matéria, mais de 114 mil libras (cerca de R$ 705 mil) foram arrecadados, do objetivo total de 150 mil libras (cerca de R$ 927 mil).

A família de Curtis é composta por sua esposa, Emma Zacharopoulou, com quem tem uma filha de dois anos, Kassia. Através das redes sociais, a mulher agradeceu todo o apoio que vem recebendo nos últimos dias.

